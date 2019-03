Wert defiende su reforma educativa mientras el PSOE amenaza con una enmienda a la totalidad

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha asegurado que "no le ha gustado determinado lenguaje, de tipo bélico" que ha usado en algunas Comunidades Autónomas en las críticas al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). "No es ese el espíritu desde el que está planteada la Ley, ni es el espíritu que el Gobierno han expresado, no sólo a las Comunidades Autónomas, sino a los partidos políticos", ha añadido.



Wert ha realizado estas manifestaciones tras presidir en Haro la Conferencia Sectorial de Cultura, y tras ser preguntado por los periodistas acerca del posible recurso ante el Constitucional que podría llevar a cabo alguna Comunidad Autónoma. El ministro ha señalado que "si alguna Comunidad entiende que los problemas que se intentan resolver del tipo que sea, y se pueden resolver con una fórmula que a ellas les satisfaga, y esa fórmula es compatible con los objetivos de la Ley, estamos abiertos a escucharles".

Desde las filas de la oposición el portavoz socialista de Educación en el Congreso y diputado por Valladolid, Mario Bedera, ha anunciado que el Partido Socialista presentará una enmienda a la totalidad contra el Proyecto de Ley de la Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa mientras espera que el Partido Popular no saque la Ley de "tapadillo" durante el mes de julio, deshabilitado a efectos parlamentarios.



La Lomce, que entra en el Congreso de los Diputados este lunes, "no se ha pactado" con la comunidad educativa, y "nunca" ha salido un ley "sin consenso", ha manifestado Bedera, al mismo tiempo que ha anunciado que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, "se someterá" este miércoles durante su comparecencia en el Congreso al "rechazo" de todos los partidos y a la "soledad" de la mayoría absoluta.