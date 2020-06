Máxim Huerta anuncia su dimisión: "Me voy porque necesitamos transparencia hasta cuando no hay nada turbio"

Màxim Huerta ha anunciado su dimisión después de que hoy mismo se conociese que el pasado año fue condenado defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. "Me voy porque necesitamos transparencia hasta cuando no hay nada turbio", ha señalado el ya exministro de Cultura y Deporte durante su rueda de prensa.

En su comparecencia, de unos diez minutos y tras la que no ha admitido preguntas, Huerta ha dicho que no importa que no haya cometido ningún fraude fiscal "sino que lo que importa es el bombardeo que lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Y no voy a permitirlo". Ha recordado que recibió la propuesta del presidente del Gobierno con mucha ilusión, pero sobre todo sabiendo que su comportamiento "sería calificado de extravagante y ser el blanco de las críticas por haber trabajado en un medio de comunicación que todos ven y todos demonizan".

Ha dicho que "la inocencia no vale de nada ante esta jauría" y que se va "pensando en la cultura y en la transparencia". Tras acudir al Palacio de la Moncloa para presentar su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Huerta ha comparecido en una concurrida sala de prensa en el Ministerio a las siete de la tarde: "Hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo la cultura", ha dicho.

Sobre la condena por fraude, ha insistido en que es inocente y que lo hizo en un momento en el que, "como tanta gente de este país, se facturaba a través de una sociedad. Y no era ilegal en ese momento". En ese sentido, ha recordado que en aquel entonces se llegó a decir que "era una caza de brujas contra críticos de aquel gobierno" y ha destacado que ha pagado la multa dos veces. La primera multa, ha explicado, fue la que Hacienda le pidió con efectos retroactivos por hacer algo que no era ilegal en su tiempo: "Y la pago ahora, aquí, por segunda vez, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría".

"Corren nuevos tiempos, tiempos en los que hasta los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha perjudique a los que quieren poner un nuevo rumbo, aire fresco, política limpia después de décadas de corrupción y expolio público. Ha sido tremendo", ha recalcado.

El ex ministro de Cultura señala que ha tomado esta decisión "pensando en las dos cosas en las que más creo en esta vida: la cultura y la transparencia política" y, según apunta: "lo hago sabiendo que soy absolutamente inocente".

Huerta ha dejado su cartera después de esta mañana se conociera que tuvo que abonar una sanción de 366.000 euros por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estableció que declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF.

El saliente ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter una imagen de espaldas en la que sale con su madre, ambos abandonando una de las que parece ser una de las salas del Ministerio de Cultura donde ha anunciado su dimisión. A la imagen de los dos de espaldas, acompaña el texto: "Para defender aquello que más amas, a veces, es necesario retirarse".