La ex ministra socialista María Antonia Trujillo vuelve a defender la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla

María Antonia Trujillo, la que fuera ministra de Vivienda en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a desmarcarse del PSOE en la posición del partido respecto a Ceuta y Melilla con unas polémicas declaraciones.

En una entrevista al periódico digital marroquí Rue20, Trujillo ha vuelto a defender que las dos ciudades autónomas son marroquíes: "Creo que los casos de Ceuta y Melilla - y los peñones e islotes - suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos".

Asegura además que la reivindicación marroquí "está plenamente justificada, inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable". Para Trujillo, "son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de Marruecos y en las buenas relaciones entre los dos países." Insiste en que "la respuesta política es el diálogo y no mirar a otro lado" y se pregunta si España no puede cambiar su posición respecto a las ciudades autónomas "como ha cambiado su posición tradicional sobre el Sáhara".

En Septiembre fue nombrada persona 'non grata' en Ceuta y Melilla

Estas declaraciones se suman a las que ya realizó a principios de septiembre en la Universidad de Tetuán en un congreso internacional sobre las relaciones hispano-marroquíes. Ya entonces defendió la posición de Marruecos reivindicando los territorios. Esto provocó que la Asamblea de Ceuta y de Melilla la nombrara 'persona non grata', algo que hoy Trujillo tacha de "tontería". "Eso es una tontería, cosas de políticos que se pelean por obtener votos, y no tiene nada que ver con un derecho fundamental cual es la libertad de circulación", asegura en la entrevista.

La reacción inmediata del PSOE fue la de desautorizar las palabras de Trujillo. Una de las voces más críticas fue la del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que con rotundidad afirmó que no compartían "en absoluto" las palabras de la ex ministra. Lo tachó de una opinión "particular" con la que el Gobierno "no está de ninguna manera de acuerdo". Los socialistas, añadían, "no dudan de la españolidad" de ambas ciudades.

"La libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España", María Antonia Trujillo

Precisamente por todas las críticas recibidas y las repercusiones que tuvieron sus palabras, hoy Trujillo asegura que en España "es difícil expresarse con libertad cuando una persona se aparta del pensamiento oficial". "A pesar de ser considerada como una de las democracias más avanzadas del mundo en España no existe amparo ante las injurias y calumnias contra aquellos que hemos desempeñado responsabilidades públicas", dice.

Insiste además en que la libertad de expresión e información están más amparadas en Marruecos que en España: "Ya me gustaría que España tomara ejemplo de este país y no se desinformara y manipulara tanto".