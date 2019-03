Miles de personas protestan en Valencia contra los recortes de Educación

Miles de personas de todas las edades salieron a la calle en Valencia para protestar por los recortes aprobados por la Generalitat en Educación bajo el lema 'Por la escuela pública, no dejes que te recorten'.

La marcha, convocada por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, que reúne a los diferentes sectores implicados en el ámbito educativo, ha partido poco antes de las 18.00 horas de la plaza de San Agustín y está previsto que concluya su recorrido en la plaza de la Virgen.

Niños, jóvenes y adultos de todas las edades han acudido a la movilización ataviados con pancartas en las que las tijeras han sido la tónica dominante. Bajo el sonido de tambores, pitos y cánticos como 'basta de recortes' o 'los recortes, para los de las Cortes', la marcha ha comenzado su recorrido por la calle San Vicente.

A pesar de que a esa misma hora otra manifestación partía en Alicante desde el Instituto Jorge Juan, numerosos ciudadanos de localidades como Denia (Alicante) o La Vall d'Uixò (Castellón) se han desplazado hasta Valencia para hacer oír sus reivindicaciones. Otras de las consignas presentes en la marcha han sido "el maestro luchando también está educando", "para los conejos y halcones el aeropuerto de Castellón y para los alumnos el barracón" o "más educación y menos corrupción". De hecho, un grupo de asistentes portaba pancartas con el emblema de la Generalitat valenciana, aunque renombrado como 'Barbaritat valenciana'.

Según ha señalado uno de los portavoces de la Plataforma y secretario de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, en declaraciones a los medios, el objetivo de esta manifestación es "exigir la retirada del decreto de recortes salariales" aprobado por la Generalitat, así como "que se cubran bajas de profesores que no se están cubriendo".

"Quieren recortarnos un 20% de nuestro sueldo para pagar las facturas de su corrupción y del malgasto de los fondos públicos", ha lamentado Candela, quien, no obstante, ha advertido: "vamos a seguir luchando hasta que se retire el decreto que afecta a todos los funcionarios públicos; no somos culpables de esta crisis y no tenemos por qué pagarla".

Asimismo, la presidenta de FAPA-Valencia, María José Navarro, ha reclamado una mayor inversión en la escuela pública, que ahora tiene que reclamar "cosas tan básicas como el dinero para el funcionamiento de los centros para poder encender la calefacción" y ha insistido en que "la situación es tan grave" que todos los agentes implicados deben estar unidos. "No se puede atender así a nuestros hijos con la calidad que se merecen", ha agregado.

Decreto cuestionadoLa manifestación se produce tras la aprobación del decreto-ley de medidas urgentes del Consell para reducir el gasto en 1.057 millones y rebajar el déficit, un decreto que incluye en el sector educativo que los contratos de los interinos finalizarán el 30 de junio, que el Consell no completará el pago en situaciones de incapacidad temporal, se suspenden las aportaciones a los planes de pensiones y se paralizará la concesión de nuevos sexenios, además de reducirse un 50 por ciento los ya concedidos.

Las medidas de la Generalitat también contemplan la modificación de la reducción de jornada por medidas de conciliación de la vida laboral y familiar del personal docente, que será por curso escolar y no por trimestre, la supresión de ayudas sociales y días 'moscosos' adicionales por antigüedad y por festivos recaídos en domingos, al tiempo que no se prorrogarán las jubilaciones.