Miguel Urbán: "Pablo Iglesias no va a dimitir, no puede dimitir y no tiene que dimitir"

Vistalegre II

El eurodiputado y cofundador de Podemos, Miguel Urbán, ha dicho, de cara a Vistalegre II que "nadie se va a cargar a Pablo Iglesias y nadie quiere cargarse a Pablo Iglesias" ya que "su figura no está en disputa".

Dice que han pecado de "ensimismamiento y de hablar demasiado de nosotros mismos" cuando "tenemos que hablar más de política y de lo que necesita hacer Podemos para cambiar la vida de la gente".

Asimismo, afirma que "una batalla por el poder es lo que estamos viendo en el PSOE, con un golpe de estado orquestado y ahora teniendo una gestora". "En Podemos no se cuestiona a Iglesias, se va a apoyarle como secretario general" pero dice que "un congreso es para debatir" y por ello tienen "diferentes propuestas dentro de un mismo proyecto".

Por último, afirma que "Iglesias no va a dimitir, no puede dimitir y no tiene que dimitir" ya que "hay un consenso en torno a su figura y a que lidere el proyecto dentro de Podemos".

Relación México-EEUU y el futuro de Europa

Considera que lo que estamos viendo en América del Norte y las medidas de Donald Trump con México no responde sólo a "una guerra contra México, hemos pasado de intentar combatir la pobreza a combatir a los pobres". En su opinión, "es contra la inmigración, gente que busca un futuro digno", pero también "contra los propios estadounidenses que no tienen para pagar un seguro médico y les quitan lo que había conseguido Obama".

Dice que sólo espera que "los gobiernos europeos no le rían las gracias a Donald Trump", y recuerda que Theresa May "está girando" hacia él, y "con el ascenso de fuerzas como Le Pen en Francia nos vamos a escenarios complejos".

Por ello, considera que "es muy importante que no nos salgan 'Trumps' en el PP y ni en el PSOE".

Urbán señala que "la UE ahora msimo está en contra del proyecto europeo" porque no está cumpliendo con sus propios tratados "como el cierre de fronteras". Además, dice que "las políticas de austeridad están creando una desafección brutal".

La deuda pública, un lastre para España

Dice Urbán que "la deuda pública ha ido para rescatar las pérdidas de negocios privados, aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, proyecto Castor, la banca...".

Explica que él, lo primero que haría es "una auditoría pública de la deuda para saber si deuda es nuestra o no". Y en segundo lugar, "modificar las reglas del BCE" ya que "si no recuperamos la soberanía, no tendremos una financiación estable".

Relaciones entre Podemos y el PSOE

Indica que en el PSOE decidieron "tener sintonía con el PP" y entonces "es normal que no haya acuerdos con nosotros".

Las iniciativas parlamentarias del psoe han sido que gobierne el pp de los recortes

Por último ha hablado del caso Gúrtel, del que ha dicho que es "el caso del PP" y afirma que "es un caso más de que la corrupción no ha sido una excepción en nuestro país, sino una forma de gobierno".