Miguel Tellado se desvincula del 'Caso Koldo': "No he mantenido nunca ninguna reunión con Koldo García"

El 'Caso Koldo' continúa siendo uno de los principales temas de debate en el Congreso de los Diputados. Asimismo, las acusaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular también siguen al orden del día.

Esta vez, el dardo lo ha tirado el socialista Santos Cerdán al ser preguntado en el pasillo del Congreso por la nueva información publicada esta mañana por el medio de comunicación 'El Mundo'. "Nos preguntamos quién es ese Alberto que aparece en El Mundo. Está claro que Tellado también está en alguna reunión con Koldo, a ver qué pasa y a ver quién es ese Alberto", ha dicho Cerdán.

Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular lo ha querido aclarar en su intervención de esta mañana en Espejo Público. El popular asegura que estas declaraciones no son más que "una estrategia de distracción del PSOE". Además, ha querido dejar claro que su partido "nunca ha mantenido ninguna reunión con el señor Koldo García", así como por su parte, "puedo aseverar con rotundidad que yo no he mantenido nunca ninguna reunión con Koldo García y yo no he mantenido nunca ninguna conversación telefónica con Koldo García".

En su intervención en Espejo Público, Tellado ha pedido a Pedro Sánchez que "delimite las responsabilidades, salga públicamente, dé la cara y conteste a todo lo que se está preguntando la ciudadanía de nuestro país", pues dice que esta trama cada vez es mayor y cada vez está más cerca del presidente del Gobierno.

El Partido Popular se reúne con urgencia

El PP se reúne de urgencia tras las novedades en el 'caso Koldo'. Quieren analizar la trama en lo relativo a las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La reunión de varios miembros del PP se produce, según explican, tras las novedades en el 'caso Koldo', "especialmente, la referida a varias reuniones de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con una empresa rescatada con dinero público y con el empresario clave en la trama de corrupción, detenido la pasada semana, Víctor Aldama".

El juez señala a Ábalos como "intermediario"

El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia ha señalado este jueves al exministro de Transportes José Luis Ábalos como "intermediario" de la 'trama Koldo'.

Una afirmación que echa por tierra el discurso del que fuera 'hombre fuerte' de Pedro Sánchez en la anterior legislatura y que ayer, en varias entrevistas, aseguró no conocer los negocios que su entonces mano derecha, Koldo García, mantuvo con la adquisición de mascarillas, de la que presuntamente se benefició cobrando comisiones ilegales.

En cualquier caso, José Luis Ábalos no figura de momento como investigado en el procedimiento, algo que él mismo se encargó de remarcar en varias ocasiones.

