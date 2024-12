El menú, los abrigos, los gestos... estos han sido los otros protagonistas de la Conferencia de Presidentes de Santander

Dos años y nueve meses han pasado desde la última conferencia de presidentes. En aquella ocasión, en La Palma, la jornada dejó numerosas anécdotas. Esta vez, en Santander, los presidentes han tenido varios momentos reseñables.

Los presidentes autonómicos han sido los primeros en llegar, mostrando efusivos y cariñosos saludos. Los 10 grados de Santander, en lo alto del Palacio de la Magdalena, han sido uno de los principales temas de conversación. "¿Tú no te pones abrigo?" exclamaba Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, abrigado con chaqueta y bufanda. El presidente se sorprendió al ver a algunos asistentes que no iban tan abrigados como él y lo achacó a que "los del sur tenemos más frío". También Francina Armengol le ha preguntado a Jorge Azcón, presidente aragonés, si "no tenía frío".

El paraje tampoco ha dejado indiferente a ningún asistente. "Oye qué bonito" ha apuntado López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia. Otros, como la presidenta navarra, María Chivite, no han dudado en tomar unos segundos para inmortalizar el amanecer desde el Palacio de la Magdalena. El Rey Felipe VI, también ha reseñado la belleza del lugar "¡Como este sitio, no hay muchos!".

Ha llamado la atención un pin rojo que han lucido Ayuso o Francina Armengol. La insignia roja que llevaban algunos de los presidentes es la acreditación diseñada para la ocasión que ha otorgado Moncloa a todos los participantes. Sin embargo, otros no lo han llevado, como el presidente del Gobierno, que llevaba el pin de la Agenda 2030.

En los corrillos previos a la foto de familia ha destacado la larga charla entre Mazón y Page, y también entre Salvador Illa y el Lendakari, Imanol Pradales. El Rey Felipe VI se detuvo unos segundos para hablar con Mazón, que le dijo "gracias por venir el otro día". El presidente valenciano ha querido agradecer así a su Majestad su presencia en el funeral por las víctimas de la DANA.

Una vez dentro, a la hora de comer, menú sencillo con guiños a Cantabria. De entrante, ensaladilla de langostinos con matrimonio pasiego (un sobao con una anchoa encima). Para el plato principal, albóndigas de centollo y secreto ibérico asado con puré de manzana. De postre una tarta de queso, aunque también han contado con la opción a una brocheta de fruta, para los intolerantes a la lactosa.

Una jornada enmarcada por el frío y un buen ambiente inicial, que acaba con pocos acuerdos.

