Ayuso: "El salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto con el tono institucional del conjunto de intervenciones durante la Conferencia de Presidentes para arremeter contra el Gobierno y otras autonomías. La presidenta madrileña ha cargado contra el Gobierno por tratar de limitar la "igualdad de los madrileños" y aplicar las mismas medidas en todas las comunidades autónomas.

Tanto la presidenta madrileña como el líder del Ejecutivo se han saludado de forma fugaz en la Conferencia, celebrada en el Palacio de La Magdalena de Santander. El tema de la financiación catalana es lo que ha motivado a Ayuso su salida de tono. La presidenta madrileña ha asegurado que Madrid "no es una comunidad de ricos". "Me gustaría que me explicaran que es esto de condonar deudas, condonas deudas y qué... ¿Se evaporan las deudas y quedamos en tablas? Por supuesto que no, esto lo van a heredar las siguientes generaciones. La deuda billonaria que tiene el Estado se queda ahí. Por tanto, te lo perdono. ¿Me lo devuelves? Y el conchabeo me parece profundamente injusto y proporcionalmente una locura", ha preguntado. En esta línea, ha pedido que, en caso de condonar alguna deuda, tendría que ser a la Comunidad Valenciana por la DANA y porque "heredó una deuda que les imposibilita pagar cosas más necesarias".

Asimismo, ha cargado contra los criterios que rigen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ayuso ha dejado caer que no deben ser iguales en todas las comunidades autónomas ni para los diferentes tipos de trabajo. "El salario mínimo no debería ser el mismo para un agricultor de Extremadura que para un empresario de Madrid", ha dicho según 'El Diario'.

En materia de vivienda, la presidenta madrileña ha reclamado "más suelo y más libertad" para construir, además de expresar su rechazo a la legislación estatal que el Gobierno central pretende cumplir. "Ningún español va a poner su casa en alquiler para que el Gobierno se la expropie", ha dicho.

España "no es un Estado federal"

Antes de concluir ha destacado su crítica a la política territorial desplegada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Subraya que España no es "un Estado federal" y ha instado a quien quiera cambiar esto a que "lo ponga en su programa electoral y se presente ante los españoles".

"Todos somos iguales ante la ley, ante las oportunidades y, por eso, como somos un Estado de las autonomías, no somos un Estado federal. Si alguien quiere cambiar todo esto, le animo a que lo ponga en su programa electoral y que se presente ante los españoles", ha manifestado.

En este sentido, ha instado a que se presenten con el mensaje 'queremos cambiar el modelo y vamos a ser la República Federal y Cataluña va a ser una nación con caja propia y con los funcionarios propios y con Hacienda propia' para que sean después los españoles los que decidan. "Mientras tanto, somos un único país, 17 regiones y todo lo que es de todos se tiene que debatir abiertamente en confianza, porque es para decidir entre todos qué España queremos", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com