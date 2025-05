El PP ve en los mensajes entre Sánchez y Ábalos a "un presidente autoritario" y el PSOE "una campaña infame"

Las reacciones ante los mensajes que hoy publica el diario El Mundo entre el presidente del Gobierno y el exsecretario de organización del PSOE no se han hecho esperar.

Para el Partido Popular esto demuestra que Pedro Sánchez es un presidente autoritario y sin escrúpulos.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno de "conocer" la corrupción, "taparla" y "proteger a su brazo ejecutor del PSOE", en referencia a su exmano derecha, José Luis Ábalos.

En este sentido, Bendodo, que esta mañana se ha reunido con diputados y senadores malagueños del PP, ha resaltado que José Luis Ábalos "era la persona de confianza de Sánchez en el Gobierno y en el partido, el número dos para todo" y, "si Ábalos tenía a Koldo García, Pedro Sánchez tenía a Ábalos".

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos denotan "la estrecha relación que tenía el Presidente del Gobierno con unos de los capos de la mayor trama de corrupción de los últimos años en nuestro país".

Por su parte, en el PSOE se enteraban anoche, a través del programa LaSexta Xplica, de la publicación de estos mensajes. "Tienen poca chicha y relevancia, pero me preocupa cómo es posible que se hayan filtrado", manifestaba la concejala madrileña Enma López, que insistía en que "se trata de conversaciones privadas y están en un medio de comunicación".

Y es en esto, en la filtración (y no en el contenido) es en lo que hoy también ponen el foco otros socialistas. "Es muy grave que se publiquen mensajes privados, personales, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras", manifestaba el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que se mostró convencido de que todo esto responde a una campaña infame, a una maniobra mediática y judicial contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así las cosas, el líder del PSOE madrileño ha señalado que a pesar de "toda esta campaña de bulos, de fango de la ultraderecha y de la derecha de este país, este Gobierno va a seguir avanzando".

La mayoría ya no están

El resultado de esta operación de control interno se percibe hoy: Lambán, Vara, Puig y Díaz ya no lideran sus federaciones; varios han sido relevados por perfiles más próximos a Ferraz o por ministros impuestos desde Madrid.

Solo el castellanomanchego Emiliano García-Page conserva el poder autonómico y mantiene su independencia política, pese a la presión continua que también reflejan los mensajes.

