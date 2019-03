Mayoral, del debate entre 'pablistas' y 'errejonistas': "Asumo mi parte de autocrítica, pero tenemos que hacerlo todos"

Parece que la calma se impone entre 'pablistas' y 'errejonistas' de cara a Vistalegre II. Este martes Íñigo Errejón insistió en Espejo Público que "no se discutía de la tripulación, si no del rumbo" y hoy Rafa Mayoral ha reconocido a Susanna Griso que "han aprendido".

"Hemos aprendido que es necesario respetar las decisiones de los territorios, que también es necesario que mantengamos algunos debates hacia dentro y que no los difundamos y que entendamos ese espíritu de la abuela Teresa Torres" haciendo alusión a que "lo más importante es para lo que vinimos y es para intentar cambiar la vida y que eso es lo fundamental que tenemos que comunicar en los medios y en las redes, y ahí es donde tenemos que dejarnos la piel".

Íñigo Errejón confesó a Susanna Griso que le "dolió" la campaña iniciada en redes sociales por el entorno cercano a Pablo Iglesias, incluso afirmó que eso había "pasado factura" a los afines al secretario general. Mayoral no ha tenido problema en afirmar que "hay facturas que todos estamos dispuestos a pagar" ni en reconocer que "lo importante es hacer reflexión autocrítica".

"Si todos hemos aprendido y todos hemos reflexionado me doy por satisfecho y asumo mi parte alícuota de autocrítica, pero creo que lo tenemos que hacer todos si no, no vale", ha dicho Mayoral.

El diputado de Podemos ha remarcado que la gente "lo que está cansada es del enfrentamiento" y ha marcado el reto de la formación morada: "Ganarle a la triple alianza de este país".

Mayoral ha coincidido con Errejón en que en la institución no están "para calentar el escaño, si no que estamos para dejarnos la piel por la gente que hace todos los días que este país pueda funcionar".