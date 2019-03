Errejón, sobre el debate en Podemos: "No discutimos de la tripulación del barco, discutimos del rumbo"

"La posición de Pablo no está en discusión", con esta premisa y y con el propósito de Año Nuevo de llegar a un "entendimiento" que haga posible la "unidad" tan reclamada en los últimos tiempos en Podemos, Íñigo Errejón se ha tomado 'un café con Susanna' y ha explicado cuáles son los objetivos que hay que cumplir para Vistalegre y para encauzar el camino de la formación morada.

En menos de un mes tendrán lugar Vistalegre II, un congreso que para el Secretario Político de Podemos no debe encararse como "un duelo de las películas del oeste, no es una película de Cleant Eastwood y Pablo no va a ser derrotado en ningún caso. No estamos discutiendo quién se pone al frente, estamos discutiendo cuál es el rumbo".

Errejón ha hecho balance para explicar la necesidad del debate abierto que mantiene la formación: "Hemos sido capaces de cambiar el mapa político en España, ahora hay que ser capaces de crear una fuerza política de Gobierno que sea capaz de plantear una alternativa y ahí tenemos algunas diferencias políticas que estamos poniendo encima de la mesa, pero que, pase lo que pase, yo creo que todos compartimos que el futuro pasa por seguir juntos".

Pablo y yo somos amigos, tenemos que aprender a conciliar"

Íñigo Errejón ha insistido: "No discutimos de la tripulación del barco, discutimos del rumbo". El Secretario Político de Podemos defiende que "lo fundamental de lo que pase en los próximos días no es tanto qué diga Podemos sobre Podemos si no qué diga Podemos sobre España, sobre las pensiones, sobre la precariedad o sobre el modelo productivo".

"Nos tuvimos que construir a toda velocidad y hoy, representamos a cinco millones de españoles y cuando representas a cinco millones de españoles no te lo puedes jugar permanentemente a cara o cruz. En Podemos se tiene que acabar la lógica del todo o nada, del blanco o negro, del conmigo o contra mí. No es la lógica del Podemos del futuro", dice Errejón.

"Tendremos que aprender que somos una fuerza política en maduración y que por tanto, conviven diferentes sensibilidades. Vamos a seguir juntos, pero no por un ejercicio permanentemente de cara o cruz si no por convivencia. Todos seguimos en el mismo barco".

Errejón ha defendido en Espejo Público su amistad con Pablo Iglesias. Pese a los constantes comentarios de su distanciamiento Íñigo ha sido rotundo a la hora de mantener: "Somos amigos". Aunque ha reconocido: "Tenemos que aprender a conciliar el ser secretario general y a la vez secretario político. Tenemos que aprender a conciliar las dos cosas, y no son la misma lógica la lógica de ser amigos y la lógica más importante: poner por encima el proyecto".

"Creo que alguna gente del entorno de Pablo se equivocó"

Con la misma rotundidad no ha tenido problemas en reconocer que le "dolió" la campaña iniciada en redes sociales por el sector más afín a Pablo Iglesias bajo el hastag #ÍñigoAsíNo. Pero él mismo ha querido enfatizar que Iglesias no participó en ella.

"Desde una parte del entorno más cercano a Pablo, que no Pablo, a mí no solo no me gustó, si no que me dolió en lo personal. Pero también en lo político me produjo una sensación rara. Porque creo que eso nos desconecta un poco de nuestra gente y de España. No es el camino que nuestra gente nos está pidiendo", asegura Errejón y añade "creo que alguna gente del entorno de Pablo se equivocó y eso les ha pasado factura".

Llegados a este punto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuáles son las diferencias entre las tesis de Iglesias y Errejón? Para visibilizar estas posiciones que han llegado a parecer irreconciliables, Susanna Griso le ha propuesto el siguiente cuestionario.

¿Cómo ha de ser la relación con IU?

"Nosotros somos, y tenemos que seguir siendo, claramente opciones separadas que en algunos momentos podemos aliarnos para concurrir a las elecciones".

¿Cómo hay que ganar al PSOE?

"El objetivo no es vencer al PSOE, es cambiar a España. Me pondría más en una opción B: respeto para seducir a sus votantes".

¿Manifestarse o Parlamento?

"Ser útiles en el escaño, eso no excluye el trabajo en la calle, pero si la gente nos ha puesto ahí hay que demostrar a la gente que podemos ser útiles ya".

¿Entre dolor e ilusión?

"Un partido de esperanzas y soluciones. Hay un partido preparado para el cambio político y eso se garantiza ganando la confianza de la gente".

¿Identidad obrera?

"Tenemos que reconstruir la noción de pueblo español y eso no se hace sólo con los que piensan como uno".

¿Uniformidad versus diversidad?

"Para nosotros la unidad se construye poniendo juntos todas nuestras ideas, pero no a toque de silbato como hacen PSOE, PP o C's si no poniendo encima de la mesa nuestras diferencias".

¿Sonrisa o cal viva?

"Seguir siendo capaces de convencer y dar confianza a mucha gente".

¿Estructura?

"Ahora toca un modelo diferente de hacer política. Eso es asegurar que cuando nosotros no estemos siga habiendo un proyecto que es más importante que nosotros".