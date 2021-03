Matías Carnero, presidente del Comité de SEAT, dice que no fue un plante al Rey sino "un plante a la industria"

El gobierno catalán no acudió a la visita que había programada donde acudiría el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nadie del gabinete de Pere Aragonés les recibió.

Ladefiende que ellos mantienen relaciones con la fábrica automovilística de Seat más allá de visitas reales o anuncios oportunistas.

En uno de los tuits que ha compartido la cuenta de Damià Calvet, consejera de Territorio y Sostenibilidad del Govern de Cataluña, dice el "Govern comparte con Seat dos empresas logísticas con las que se relaciona a diario y discretamente. Eso es lo que cuenta para el futuro eléctrico de Seat, más allá de visitas reales y anuncios oportunistas de ayudas europeas".

Ya no es solo la patronal quien recrimina el boicot a Felipe V, también ha hablado el sindicato de la empresa. Matías Carnero, presidente del Comité de Empresa SEAT, ha asegurado que "estas gilipolleces en estos momentos la verdad es que no se las cree nadie", a lo que ha añadido que "no es un plante al Rey de España y al presidente del Gobierno, es un plante a la industria de Cataluña".