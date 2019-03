Mas pide al Gobierno que "no amenace" y escuche "atentamente" a los catalanes

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, señala que su intención no es hacer una consulta sobre el futuro de Cataluña "fuera del marco legal", pero avisa al Gobierno que no se puede impedir que el pueblo catalán se pronuncie y le pide que "no amenace".

En declaraciones este viernes a los periodistas tras inaugurar el XIX Forum Barcelona de Seguridad Vial, ha respondido a la advertencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que impedirán la consulta, y Mas ha pedido al Gobierno que escuche la voluntad de los catalanes que saldrá de las elecciones del 25 de noviembre.

"Si el pueblo se pronuncia, lo primero que tiene que hacerse es escuchar atentamente y educadamente y no amenazar", ha declarado Mas, que ha pedido al Gobierno diálogo si finalmente las urnas respaldan en noviembre un giro catalán hacia el derecho de decidir.