Más Madrid exige formalmente la dimisión de Ortega Smith tras lanzar una botella a un concejal

Más Madrid ha registrado varios escritos para exigir la dimisión del concejal de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, y del presidente del pleno, Borja Fanjul, tras el incidente con el concejal Eduardo Fernández Rubiño. Ortega Smith lanzó una botella contra el concejal.

En la petición exigen al concejal de Vox a dimitir tras "haber amenazado y agredido físicamente" a Fernández Rubio tras intervenir en el atril para hablar de la moción de censura de PSOE y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona durante el pleno municipal. Tras abandonar la tribuna y al pasar junto a los escaños de Más Madrid, Ortega Smith golpeó con los papeles que llevaba en la mano una botella de plástico vacía hacia el concejal de Fernández Rubiño.

Según el relato del líder de Vox, ha dado a una botella "vacía" que no ha llegado a tocar al concejal de Más Madrid después de que Rubiño le insultara. A pesar de ello, Más Madrid exige que abandone su cargo en el Ayuntamiento y que entregue el acta de concejal y haga lo propio con su cargo de diputado nacional.

El grupo municipal ha mostrado su rechazo a la actitud de Ortega Smith "absolutamente contraria a las normas de conducta a las que se debe cualquier representante del pueblo madrileño y a la debida cortesía y el respeto a las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales".

Dimisión de Borja Fanful

Asimismo, exigen la dimisión de Borja Fanful por no expulsar a Ortega Smith del pleno ni llamarle al orden tras estos hechos que consideran "lamentables".

Los escritos están dirigidos a la Secretaría General del Pleno, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al presidente del Pleno y al resto de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid.

El alcalde de Madrid exigió que entregase su acta de concejal por su comportamiento. "Es un día muy triste y es una agresión inaceptable", expresó.

De igual forma, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, también pidió su dimisión. "No vale con que solo algunos demos ejemplo. Exijo a Ortega Smith que dimita de inmediato", escribió en redes sociales.

Ortega Smith niega la agresión

Javier Ortega Smith ha negado agresión alguna al concejal Eduardo Fernández Rubiño al tirarle "una botella vacía de agua". "Que se recupere de sus graves lesiones el agredido", ha ironizado.

"Probablemente como ser humano que soy no debería haberle tirado la botella, que por cierto estaba vacía. No ha habido agresión ninguna y lamento que algunos, como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quieran remar políticamente y sacar algún tipo de rédito diciendo que es inaceptable esta 'agresión'", ha continuado. "Ni voy a dejar mi acta de concejal, ni voy a dejar de denunciar a esa izquierda echada al monte y a esa derecha acobardada que no sabe cómo ponerse de rodillas. Así que a todos les deseo Feliz Navidad y que se recupere de sus graves lesiones el agredido", ha concluido.

Abascal acusa al PP de "hacer el juego" a la "extrema izquierda"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PP de hacer "el juego" a "la extrema izquierda violenta y mentirosa", después de que los populares hayan exigido la dimisión de Ortega Smith. "Es tradicional que los socios de terroristas nacionales e internacionales se victimicen. Pero es desolador ver al PP haciéndoles el juego, siempre pidiendo perdón a la extrema izquierda violenta y mentirosa", ha expresado.