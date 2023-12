Ortega Smith tira la botella de un concejal de Más Madrid: "Que se recupere de sus lesiones el 'agredido'"

Este viernes, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha lanzado una lata de bebida contra el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño. El incidente se ha producido en pleno transcurso de una moción de urgencia en la que se discutía sobre la Alcaldía de Pamplona.

Ortega Smith acababa de realizar su intervención, en la que había defendido la moción de su partido para rechazar la moción de censura en el Consistorio de Pamplona y dar la Alcaldía a Bildu.

La versión de Rubiño

Sin embargo, en el camino de vuelta a su escaño, después de dirigirse al concejal de Más Madrid, el representante de Vox le tiró una lata de bebida que tenía el propio Rubiño en su escaño. De manera instantánea, toda la bancada de la izquierda se ha puesto en pie, indignada, exigiendo al portavoz que se disculpase por lo que acababa de hacer.

Lejos de hacer caso, Ortega Smith ha replicado que se disculparía siempre y cuando Rubiño hiciese lo propio por lo que le había dicho al bajar del atril, sin especificar qué había sido. Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha solicitado al presidente del pleno, Borja Fanjul, que actuase porque le había "tirado una Coca-Cola a la cara", pero este se negó y, como consecuencia, los concejales de la izquierda se levantaron y abandonaron el edificio en señal de protesta.

"El señor Ortega Smith se ha acercado a mí en una actitud absolutamente agresiva y me ha tirado una botella sobre el escaño, empujando mis papeles de tal manera que ha estado muy cerca de establecer contacto físico conmigo", ha explicado el concejal desde su escaño, "no es la forma de proceder en ningún parlamento. En ningún momento he insultado a Ortega Smith. Simplemente le he dicho que me daba asco las palabras que estaba utilizando, refiriéndose a una persona que es familiar y víctima de ETA. No se puede equiparar a la víctima con el agresor. El señor Ortega debe dejar el acta", ha concluido.

La explicación de Ortega Smith llena de ironía

"Evidentemente la política es así, no tiene muchas veces lógica. Ocurren cosas como en este Pleno, que a muchos nos debería llevar a reflexión. En el último punto se ha llevado a cabo una mofa contra las víctimas del terrorismo. Cuando quien les habla pasa al lado de los portavoces de Más Madrid, recibe un insulto. Pero cuando se hace en el contexto de un insulto a las víctimas, es inaceptable. Algunos no lo podemos aceptar. Ante eso, como ser humano que soy, no debería haberle tirado la botella, que, por cierto estaba vacía", se ha excusado el representante del partido de Santiago Abascal.

"No cabe su actitud y su conducta. No sé lo que ha dicho pero no lo justifica", ha manifestado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre Ortega Smith, pidiendo a su vez al portavoz de Vox en el Ayuntamiento que entregue su acta.

"Lamento que el alcalde quiera sacar rédito político. La botella se ha caído y no le ha caído ni siquiera a él. La izquierda no sabe pedir perdón de las infamias de todo lo que está ocurriendo", ha replicado Ortega Smith, "ni voy a dejar mi acta de concejal ni voy a dejar de denunciar a esa izquierda echada al monte y a esa derecha siempre de rodilla. Les deseo feliz Navidad y que se recupere de sus profundas lesiones el 'agredido'".