Maroto ve "insuficientes" las explicaciones de Barberá y dice que "no han solucionado nada"

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, considera "insuficientes" las explicaciones que ha ofrecido la exalcaldesa de Valencia y senadora del Grupo Popular, Rita Barberá, después de que el juez le haya ofrecido declarar antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa por blanqueo. A su entender, esa comparecencia de la exregidora no ha "solucionado nada".

Así se ha pronunciado Maroto poco después de que Barberá haya dicho que acepta el ofrecimiento del juez del caso Imelsa para declarar voluntariamente pero haya subrayado que no va a dimitir. Además, la exregidora ha señalado que "absolutamente nadie" le ha solicitado que dé un paso atrás.

"A mi no me han gustado nada. Me parecen insuficientes y creo además que no han solucionado nada. No puedo ser más claro", ha declarado Maroto al ser preguntado por este asunto a su llegada al acto de entrega de los II Premios Efe Cultura.