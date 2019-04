Maroto defiende la gestación subrogada "altruista": "Eso no implica que no se cubran los gastos de abogados, de médicos y de baja"

Javier Maroto ha señalado que en la gestación subrogada, uno de los asuntos a debate en el congreso del PP y del que él será el ponente, "hay mucha gente que no tiene toda la información". Durante una entrevista en Espejo Público, ha defendido que "hay casos maravillosos de mujeres con un sentido de la solidaridad tremendo que ponen su cuerpo a disposición de otras parejas que no pueden tener hijos para gestarlos". No obstante, ha explicado que alberga dudas éticas y sobre la dignidad de las personas. Así, ha indicado que su posición es favorable pero durante el congreso será neutra porque representa a la dirección nacional y porque "a veces sí se explota a la mujer", como sucede en algunos casos de adopción.

En este sentido, matiza que cuando habla de "altruismo" no implica que no se cubran los gastos de abogados, de médicos y de baja, pero que "no es de recibo" que se toleren "procesos de explotación a una mujer pobre o a una mujer que necesita esos recursos". En esos casos, él ha zanjado que estaría totalmente en contra.

Por ello, subraya que se debe mantener un debate en el que se indiquen los límites y lo que es ético porque después de las horas que ha hablado con gente que está a favor y en contra ha anunciado que no ha podido alcanzar un texto común con todos los que han presentado enmiendas. El sistema en el congreso permitirá que todos ellos expresen sus argumentos y finalmente haya una votación, asegurando así un debate real, según ha defendido el vicesecretario del PP.

En cuanto a los planes de Mariano Rajoy, el político popular ha explicado que cuando se recibe la confianza del partido se tiene el derecho y el deber de elegir al equipo con el que quiere trabajar porque es "una decisión personal" y es un asunto que a él personalmente no le "quita el sueño". Sin embargo, ha matizado que es diferente hablar de equipos que de ideas, y en este punto sí que "hay debates" y no está todo decidido, como es el caso de la gestación subrogada.

Maroto también ha defendido que los barones territoriales tienen mucha voz y son los protagonistas del congreso que comienza este viernes, pero si tienen uno mayor "mucho mejor".

Asimismo, el vicesecretario se ha comparado con Podemos, partido en el que entiende que el objetivo es "ver cuál de los dos egos sale fortalecido", mientras que ellos están unidos y discuten sobre el proyecto. No obstante, la reunión está salpicada por la confesión de los empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente. En este sentido, el vicesecretario ha querido ser rotundo: "Tolerancia cero a la corrupción".