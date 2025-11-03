Maribel Vilaplana asegura que Mazón atendía llamadas, pero la comida fue "distendida" y transcurrió "como si no pasara nada"

La periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, Maribel Vilaplana, ha comparecido en calidad de investigada en el juzgado de Catarroja. A su llegada, Maribel Vilaplana ha sido abucheada por los familiares de varias víctimas que insistían en que dijera "la verdad".

Durante su declaración ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA, la periodista ha asegurado que el president atendió llamadas y mensajes, pero en ningún momento recuerda que el móvil de Mazón sonase.

Vilaplana, ha asegurado, que durante la comida con Carlos Mazón, le recuerda escribiendo mucho por el móvil y afirma que en algún momento de la comida, hubo muchas llamadas.

Ante la insistencia sobre esta cuestión, Vilaplana ha señalado que Mazón no estuvo incomunicado. De la misma manera, ha afirmado que si ella hubiese oído el teléfono del president, le hubiese dicho a Carlos Mazón que lo cogiese. De modo que, si sonó y no lo cogió, pudo ser que lo colgase.

En un momento dado, Vilaplana propuso al president salir del reservado para que él pudiese hablar. No obstante, Mazón le dijo que no era necesario.

De la misma manera, en un momento dado, Carlos Mazón se levantó de la mesa en al menos una ocasión para hablar con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, a las 17:37 horas.

También Vilaplana ha asegurado que, durante la comida, ella recibió un enlace de un vídeo sobre las inundaciones en Utiel. En concreto, recibió ese vídeo a las 17:39 horas, un momento que coincide con el de Mazón hablando con Pradas por teléfono. La periodista ha declarado que no abrió ni vio el enlace del vídeo y que, por tanto, no pudo compartir la información con el president.

Ese detalle de no haber abierto el vídeo es algo que "atormenta" a Maribel Vilaplana. Así lo ha detallado ante la jueza y ha declarado que recuerda haber escuchado "poco" al president hablando por teléfono. Además, detalla que Mazón estaría "escuchando más que hablando".

Asimismo, Vilaplana ha señalado que el president no le transmitió ninguna información sobre la DANA, las lluvias o el Cecopi y que tampoco la dijo nada sobre la información de las llamadas.

Vilaplana no notó que el president tuviese "prisa"

Pese a las llamadas que recibió Mazón, la periodista ha indicado a la jueza que Mazón "pudo seguir con normalidad la comida", y continuó hablando con Vilaplana como si no pasara nada.

De la misma manera, Vilaplana ha señalado que la actitud de Mazón durante la comida era "distendida" y ha detallado que no notó que el president tuviese "prisa". De hecho, ha asegurado que cuando salieron del restaurante y se dirigieron al parking, paseaban "con normalidad".

Ha señalado que ella no tenía prisa y que nunca percibió la sensación de que el president la tuviese. Cuando ambos llegaron al parking, ella ha comentado que fue al cajero para pagar. Cuando ha sido preguntada por si escuchó el nombre de Pradas en su comida con Mazón, ha dicho que no lo recordaba.

