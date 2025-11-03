Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
DIMISIÓN MAZÓN

Carlos Cuerpo, sobre la dimisión de Mazón: "Llega tarde y mal"

Elma Saiz y Ana Redondo también se han querido pronunciar sobre la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana.

Carlos Cuerpo a su llegada al 12º Congreso Anual de Multinacionales con España.

Carlos Cuerpo, sobre la dimisión de Mazón: "Llega tarde y mal" | Europa Press

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

El presidente de la Generalitat Valenciana,Carlos Mazón, ha presentado este lunes su dimisión en una comparecencia que se ha celebrado este lunes a las 09:10 horas en el Palau de la Generalitat. Una decisión que llega tras un "proceso de reflexión personal" iniciado después de ser increpado por algunos familiares de las víctimas de la DANA, después del funeral de Estado de la pasada semana. Mazón ha confesado que "ya no puede más" tras vivir "momentos insoportables".

Tras conocerse esta noticia, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha querido pronunciarse justo antes del 21º Congreso Anual de Multinacionales con España, sobre la dimisión. El ministro ha acusado al presidente de la Comunidad Valenciana de "no tener valentía" para provocar elecciones.

"La decisión llega tarde y mal"

"Esta mañana hemos visto una muestra de cómo no tienen que hacerse las cosas. La dimisión llega tarde y desafortunadamente mal. Tanto por las formas, como por no tener la valentía de hacer lo que le conviene ahora mismo a la Comunidad Valenciana, que es convocar elecciones", ha declarado ante los medios de comunicación.

Por otra parte, Carlos Cuerpo ha asegurado que el Gobierno "ha estado y seguirá estando" al lado de la ciudadanía, de los empresarios, de los trabajadores, de la comunidad, y en particular de la ciudad de Valencia, y ha asegurado que han destinado "más de 8.000 millones de ayudas" en este momento, lo que supone más del 10% del total del PIB de la provincia de Valencia. "Es como si hubiéramos desembolsado todo el plan de recuperación que tenemos para España en 5 años, en un solo año. Esto da una idea de la magnitud de estas ayudas que están siendo vitales para la recuperación de la zona", ha subrayado el ministro.

La opinión de Elma Saiz

También se ha querido pronunciar sobre esta reciente noticia, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha asegurado que tras la escena que vivió Mazón la semana pasada en Valencia, en el homenaje de las víctimas por la DANA:"No tenía más remedio que dimitir. Todo lo demás es alargar el dolor de los valencianos".

Ana Redondo pide responsabilidades

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a Mazón que "escuche a las víctimas" que llevan más de un año esperando, y que asuma "responsabilidades" por la gestión de la catástrofe.

