El futuro judicial y político de Carlos Mazón: ¿Qué supone que se mantenga como diputado y aforado?

La dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se produce un año después de la trágica DANA que acabó con al vida de 229 personas. Mazón se va, pero sigue como diputado y, por tanto, aforado. ¿Qué significa eso? La jueza no puede imputarle. Aunque sí que le ha ofrecido varias veces declarar de forma voluntaria, éste ha declinado hacerlo.

Mazón anunciaba su marcha este lunes tras pedir perdón por los "errores" durante su gestión de la riada: "Ya no puedo más". No ha anunciado un adelanto electoral, por lo que seguirá como "en funciones" asta que Les Corts Valencianes designen un nuevo president y se publique el nombre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También mantendrá su acta de diputado autonómico, algo que le afea el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Seguir de 'president' o de diputado autonómico era clave porque solo podía ser investigado tras una exposición razonada de la instructora al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Al seguir con su escaño en las Cortes Valencianas, mantiene los privilegios que conlleva. Los diputados "gozarán de aforamiento en materia de responsabilidad civil por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo", recoge el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. ç

Una "inmunidad" que también está recogida en el Reglamento de Les Corts Valencianes: "Los diputados y diputadas gozarán de inmunidad en los términos y con el alcance que establece el artículo 23 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana.

¿Hasta cuándo seguirá aforado?

Salvo que renuncie a su escaño, Carlos Mazón seguirá aforado hasta que se constituya el próximo parlamento autonómico y se celebren elecciones autonómicas en 2027, siempre que no exista un adelanto electoral.

¿Puede ser juzgado?

A Mazón sólo pueda juzgarle un tribunal superior. La jueza de la DANA no le puede citar como investigado. "Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Fuera de tal territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", indica también el artículo 23 de dicho Estatuto.

¿Cuándo dejará de estar en funciones?

Una vez presentada la renuncia por parte de Mazón, los partidos políticos que forman Les Cortes tedrán 12 días hábiles para presentar propuestas de candidatos ante la Mesa. La Presidencia de la Cámara, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del pleno de investidura entre los 3 y los 7 días siguientes. Por lo que el nombre del sucesor se podría saber a finales de este mes de noviembre.

Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación ningún candidato obtuviera la confianza, la presidenta disolverá la Cámara y se convocarían nuevas elecciones.

