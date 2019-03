Mariano Rajoy propone a Arenas, Floriano y González Pons como vicesecretarios

Mariano Rajoy, ha propuesto este sábado que Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons ocupen las tres vicesecretarías del partido. Arenas se mantiene en la misma que ocupaba hasta ahora, Política Autonómica y Local; Floriano se encargará de Organización (puesto que ocupaba Ana Mato) y González Pons deja Comunicación para ocuparse de Estudios y Programas.

Antes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha iniciado su discurso en el XVII Congreso Popular en Sevilla dando las gracias a sus compañeros por la victoria electoral "no se hubiera logrado nada sin vosotros".

A continuación, Mariano Rajoy, ha mostrado su apoyo a la candidatura de Javier Arenas al gobierno de Andalucía y a la de Mercedes Fernández por Asturias. Pero advierte de que "nadie puede permitirse el lujo de sentarse a descansar". No hay que dar por sentada la victoria el próximo 25-M.

"Nunca habíamos llegado tan lejos, tan alto ni tan hondo", ha explicado Rajoy. "Es hora de las respuestas, es la hora de que todo lo que hemos pregonado se cumpla". Con esta frase Rajoy responde a la petición previa de Aznar de reformas sin demoras ni retrasos.

Mariano Rajoy no ha evitado el tema de la corrupción: "Quiero que seamos un modelo de conducta. No podemos admitir despilfarros. No digo que no quepa un desliz. Pido esfuerzo para perseguirlas".

"No debo nada a nadie, no tengo más compromisos que con vosotros, que sois los que me habéis elegido presidente del Partido Popular. Y con los españoles", ha dicho en un tomo mucho más íntimo. "Después de las cosas que se han dicho de mi, y en esta tercera edición, no corro peligro de envanecerme", ha añadido en su discurso como candidato.

Cospedal, más fuerte en la dirección del PP

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, sale fortalecida con al menos cinco personas de su confianza y vinculadas a Castilla-La Mancha en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. En concreto, José María Beneyto, diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, que será coordinador de Estudios; y Vicente Tirado, actual presidente de las Cortes en esa comunidad, que se encargará de la secretaría Ejecutiva de Electoral.

Asimismo, dos miembros de su Gobierno ocuparán sendas secretarías sectoriales: José Ignacio Echániz (consejero de Sanidad) que será secretario de Sanidad y Asuntos Sociales; y Marisa Soriano (consejera de Agricultura), que será secretaria de Agricultura y Medio Ambiente.

Además, el jefe del Ejecutivo ha decidido premiar al diputado Carlos Floriano, hasta ahora secretario de Comunicación, que se convertirá en el vicesecretario de Organización y Electoral del partido, en sustitución de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Floriano hasta ahora había sido el número dos de Esteban González Pons, que ostentaba la Vicesecretaría de Comunicación. Sin embargo, fuentes 'populares' sitúan al diputado valenciano como el gran perdedor de este cónclave, al ver rebajas sus competencias, ya que ahora se encargará de Estudios y Programas. No se nombra ningún responsable de Comunicación, tarea que hará habitualmente la secretaria general.

Tintes de campaña en los discursos por Andalucía y Asturias

Previamente, el congreso popular había escuchado las ponencias de Carmen Sofía Diago, presidenta del PP en Colombia, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, Beatriz Jurado, presidenta de Nuevas Generaciones, la candidata del PP al Gobierno de Asturias, Mercedes Fernández.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, ha subido al escenario tras Carmen Sofía Diago. Sanz ha recabado aplausos al criticar que el "PSOE quiso utilizar el congreso de Sevilla como plataforma propagandística y solo le sirvió para discutir sobre sillones". "Donde Griñán pone el ojo pone el fracaso", asegura Antonio Sanz.

Con un discurso 'de campaña', Antonio Sanz ha calificado la situación en Andalucía de "gran tragedia social", centrándose en la corrupción del caso de los ERE. Sanz ha hablado de "30 años de apropiación indebida de las instituciones", en referencia a los muchos años de gobierno del PSOE. Para finalizar su intervención, Sanz ha señalado que "Javier Arenas sí se merece ser el próximo presidente de Andalucía".

La candidata del PP al Gobierno de Asturias, Mercedes Fernández, ha agradecido a sus compañeros la confianza depositada en ella. En un discurso también muy electoral, Mercedes Fernández ha defendido que "estamos preparados para gobernar en Asturias (...) estamos preparados para hacer que las cosas cambien en Asturias". La candidata asturiana también ha destacado el compromiso de la ministra de Fomento con la red de comunicación por carretera y vía férrea para Asturias.