Maria Antònia Munar pide la suspensión del juicio por "indefensión"

El abogado de la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear, Maria Antònia Munar, ha pedido la suspensión del juicio contra ella por "indefensión" al no haber podido pedir una prueba pericial en su momento, lo que el tribunal ha rechazado.

El letrado Gabriel Garcías ha planteado como cuestión previa que durante la instrucción no pudo reclamar esta prueba, a lo que el fiscal Juan Carrau se ha opuesto porque, según ha dicho, la Audiencia ya se pronunció al respecto "en cuatro ocasiones" rechazando la indefensión. A juicio de la acusación pública, la petición de prueba es "tardía y extemporánea", por lo que ha pedido al tribunal que la rechace.

Los magistrados de la sección segunda se han retirado entonces a deliberar y han decidido rechazar la petición de la defensa de Munar, puesto que, según ha explicado su presidente, Eduardo Calderón, se le dio la posibilidad de aportarla y no lo hizo.

Calderón ha añadido que el abogado de Munar la puede aportar durante el juicio, aunque antes de la fase pericial del mismo. El fiscal también ha presentado nuevos documentos de prueba y ha pedido que se acepte a cinco testigos, entre ellos el excontable de UM Álvaro Llompart, declaraciones que el tribunal ha aceptado condicionándolas a que solo se les haga preguntas "pertinentes", según ha explicado su presidente.

La que fue también líder de Unió Mallorquina (UM) se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel en el primer juicio de corrupción que se celebra contra ella, correspondiente a una pieza del llamado 'caso Maquillaje'.

En la pieza, en la que están acusadas un total de diez personas, entre ellas el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal (UM), se investiga el supuesto desvío de 240.000 euros a Vídeo U cuando Munar presidía el Consell mallorquín en la legislatura 2003-2007. Esta no es la única causa de corrupción en la que está acusada, ya que la expresidenta de UM se tendrá que enfrentar a otra pena de 6 años de cárcel en un segundo juicio por el caso Can Domenge, sobre la venta de un solar público, para el que aún no hay fecha fijada.