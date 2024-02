Los mandos de OCON denuncian a Asuntos Internos por crear "pruebas falsas" para vincularlos con narcotraficantes

El ministro Fernando Grande-Marlaska sigue en el punto de mira. La oposición le culpa de no evitar el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, Cádiz. En este sentido, este miércoles en el Congreso le han preguntado por qué se desactivó la unidad OCON Sur, que actuaba expresamente contra el narcotráfico.

También los sindicatos de la Guardia Civil consideran que el dispositivo especial de 150 agentes de OCON, desmantelado en octubre de 2022, habría conseguido impedir el incidente que acabó con la vida de los guardia civiles en el puerto de Barbate. "Con el OCON, la situación no estaría descontrolada y las lanchas no habrían estado ahí. Y si esas gomas no hubieran estado ahí, el coronel de Cádiz no tendría que haber pedido que entraran a echarlas en condiciones muy adversas", aseguró un compañero de los fallecidos.

La madre de uno de ellos coincide: "¿Quién los quitó y por qué?¿Hay intereses creados? No lo sé".

Desde el Ministerio del Interior defienden que la eliminación de la unidad respondió a una reestructuración para optimizar los recursos y que los utilizados en la lucha contra el narcotráfico no han dejado de crecer, antes y después del dispositivo especial de guardias civiles.

Pero esta versión obvia que los mandos de OCON Sur fueron investigados por Asuntos Internos, que consiguió recabar pruebas que relacionaban a algunos de los máximos responsables de la unidad -el más destacado, el Coronel Oliva- con supuestos vínculos con los narcos, incluyendo asistencia a fiestas.

Esos mandos han puesto ahora una querella contra Asuntos Internos, acusándoles de inventarse todas las pruebas. Su abogado, José María Ramírez, acredita "que los mandos no han estado presentes en ningún tipo de reunión con narcotraficantes". "No tienen vinculación ni contacto directo con ningún clan relacionado con el narcotráfico", ha zanjado.

Pero un juzgado de Madrid les mantiene como investigados por revelación de secretos y cohecho.

