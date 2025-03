Malestar de Moncloa con las declaraciones de Rutte tras afirmar que España quiere alcanzar el 2% de gasto militar este verano

El Gobierno español ha reaccionado con malestar a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en las que aseguraba que España aspira a alcanzar este verano el 2% del PIB en gasto militar. Tras las declaraciones del jefe de la Alianza Atlántica, Moncloa ha terminado confirmando que Pedro Sánchez sí trasladó a la OTAN su intención de aumentar el presupuesto de defensa antes de lo previsto.

Hasta ahora, el compromiso oficial era alcanzar ese objetivo en 2029. No obstante, según fuentes de la Presidencia del Gobierno, el Ejecutivo está trabajando para cumplirlo "lo antes posible", sin dar una fecha concreta. Esto supone un cambio significativo en la postura del Gobierno, que hasta ahora no había informado ni al Parlamento ni a la opinión pública de una aceleración en el calendario de inversión en Defensa.

Moncloa matiza, pero no desmiente

Desde el Ejecutivo español han intentado suavizar el impacto de las declaraciones del secretario general de la OTAN. Fuentes gubernamentales insisten en que España no ha adquirido un compromiso formal, aunque reconocen que el objetivo es alcanzar el 2% "lo antes posible". Aseguran que están comprometidos a acelerar el gasto militar pero no se ponen fecha. Mientras tanto, en el seno de la Alianza Atlántica crece la presión para que los países europeos aumenten su inversión en defensa ante la amenaza rusa. Según Rutte, no basta con llegar al 2%, sino que "será necesario gastar mucho más".

Las declaraciones de Rutte se han producido en un coloquio en la Warsaw School of Economics, donde ha advertido del riesgo de un ataque ruso sobre cualquier punto de Europa. "Con la última tecnología de misiles saliendo de Rusia, la diferencia entre un ataque contra Varsovia o Madrid es de solo diez minutos", ha señalado el jefe de la OTAN.

El político neerlandés ha explicado que el aumento en el gasto militar de varios países europeos, entre ellos España, responde en parte a la investidura de Donald Trump como presidente de EEUU y a su cambio de postura sobre la guerra en Ucrania. "Bélgica ha dicho que quiere llegar al 2% en verano. España ahora está diciendo que quiere llegar al 2% este verano", ha afirmado Rutte.

