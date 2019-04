Eduardo Madina: "No me voy a volver a presentar, ya lo hice una vez"

Eduardo Madina, diputado del PSOE, ha justificado su ausencia estos años en los medios de comunicación explicando que "era un tiempo para que hablaran otros".

Tras ello, y preguntado sobre las elecciones de EEUU en las que Donald Trump se ha convertido en el nuevo presidente, ha indicado que "en la UE haríamos bien en tomar todas las medidas económicas, financieras y políticas necesarias para que este mismo fenómeno no se reproduzca en Francia en las elecciones de primavera".

En su opinión, "la cohesión social es una prioridad en el futuro en la UE" y considera que "la prioridad de los países miembros es que este efecto contagio desde EEUU a Francia no se produzca" ya que "puede suponer el final de un proyecto de paz y convivencia de 70 años".

Asimismo, y tras las palabras de Susana Díaz en las que equiparaba a Donald Trump con Podemos, Madina explica que "si el populismo es la ruptura con la sociología, la economía, la ciencia política y la entrada en la teología, a mí no me van a encontrar ahí", y añade que "este es un país con canales políticos alejados del populismo".

¿Se estaba 'podemizando' el PSOE?

Asegura que "no" y explica que cree que "hubo un exceso de mirada a un partido que quedó por detrás en las encuestas". "Yo miraría más al que nos ganó", ha señalado, indicando que "hubo un cierto desistimiento en el PSOE en su vocación de ser primera fuerza".

Afirma que él "con 85, 90 diputados", los que obtuvo Pedro Sánchez, él "habría dimitido" y "no me habría dado por satisfecho": "El PSOE tiene que ser un partido de mayorías", subraya.

En una entrevista en Espejo Público, Madina cree que "el escenario (político) ha cambiado porque el PSOE estaba mal: siempre hubo UPyD, IU... pero siempre el PSOE estuvo por encima de los 7, 8, 9 millones". "La pregunta -dice Madina- es qué ha pasado estos dos años para que eso haya dejado de ser así" y "qué nos ha pasado para perder tres millones de votos".

Asimismo, afirma que "hemos salido de una crisis de enorme envergadura, y el PSOE aspira a estar más oxigenado, con más fuerza de cara al futuro, al nuevo congreso y a las futuras elecciones".

Sobre la posición en el Congreso, Madina ha reconocido que pidió que Sánchez "fuera por delante y no por detrás de mí porque él fue secretario general y yo no".

Investidura de Mariano Rajoy

Madina recalca que "a Mariano Rajoy le hizo presidente el voto de la ciudadanía, porque nos sacó tres millones de votos y la Cámara no tenía alternativa".

No obstante, indica que el no tener mayoría absoluta les va a permitir, en primer lugar, "defender la derogación de la ley educativa del señor Wert", y en segundo lugar "un pacto de estado contra la violencia de género, que es una lacra machista".

PSOE-PSC

El diputado socialista ha afirmado que existe "un problema". Explica que el PSC "formó parte de una votación cuyo resultado no aceptaron, y eso no puede volver a pasar".

Por ello, espera que "el camino que se empieza a abrir tras la reunión entre Iceta y Fenrández sea para mejorar un acuerdo de relaciones que lleva funcionando muchos años" y "espero que sigamos caminando juntos".

Cuál es el futuro del PSOE

Madina ha recordado que él, tras asumir su derrota, no acudió a Salvados, como sí hizo Pedro Sánchez: "Opté por el silencio".

Aún así, sostiene que "hubo gente a la que eché mucho de menos". Explica que defendió un proyecto de país y trató de "convencer al instrumento de ese cambio, que es el PSOE", pero no fue posible.

"Los errores fueron míos, no fui capaz de trenzar alianzas, y Pedro sí fue capaz. Yo iba muy bien aconsejado y los errores que nos llevaron a no ganar fueron míos, de nadie más", indica.

Durante la entrevista con Susanna Griso, dice que "el PSOE debe mirar hacia adelante", y por ello "yo no me voy a volver a presentar, ya lo hice una vez, y no sé quién se va a presentar".

Preguntado por sus referentes en el PSOE ha dicho a Javier Fernández. "Me gusta ya como presidente de este tiempo, me gusta como presidente de Asturias y siento orgullo de ser del mismo partido".