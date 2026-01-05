Juanma Moreno Bonilla se disfraza de Baltasar en la cabalgata de Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, participó en la cabalgata de los Reyes Magos caracterizado como el rey Baltasar. Durante el desfile, Moreno apareció con maquillaje oscuro para representar al personaje, una imagen que ha sido difundida ampliamente en redes sociales.

De este modo, y con los nervios propios del momento, el presidente de la Junta de Andalucía acaparó, como era previsible, toda la atención en el inicio de la tradicional Cabalgata en la capital hispalense. El arranque del desfile dejó las primeras imágenes de Moreno caracterizado como el rey Baltasar, bajo una intensa lluvia, antes de comenzar el extenso recorrido por las calles de la ciudad.

