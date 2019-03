Liberado el petrolero "Mattheos I", con cinco tripulantes españoles

La liberación de este buque, asaltado el pasado 14 de septiembre a unas 60 millas de las costas de Togo cuando trasvasaba gasoil a un barco noruego, ha sido confirmada a Efe tanto por fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como de la empresa propietaria del petrolero, Consultores de Navegación.

La portavoz de esta empresa, Sheena Campbell, ha relatado que la puesta en libertad del buque se produjo sobre las 10:00 horas, cuando los piratas abandonaron el barco a unas 200 millas al sureste de Lomé, capital de Togo, casi enfrente de las costas nigerianas. Campbell ha asegurado, además, que todos los tripulantes se encuentran bien, menos uno -no español-, que está herido, aunque no de gravedad. "Estamos muy contentos y aliviados", ha indicado la portavoz de la empresa propietaria del petrolero, quien ha constatado que fue el capitán quien avisó a la compañía de que el barco y toda la tripulación había sido liberada. Según Campbell, toda la tripulación está bien, excepto un marinero que está herido (no de gravedad).

Al parecer, éste fue agredido en el momento del asalto por los piratas, que le propinaron un golpe en la clavícula que puede tener fisurada. Esta portavoz ha insistido en que no ha habido petición de rescate y que, tal y como ellos apuntaban desde el principio, no se trataba de un secuestro con solicitud de dinero sino de un robo. De hecho, ha continuado, los pitadas se han llevado 7.500 toneladas métricas de gasoil de un total de 46.000 toneladas. El barco, de 183 metros de largo, se dirige a un puerto que, por seguridad, la empresa propietaria no ha querido desvelar, al igual que no ha querido confirmar si la tripulación va a seguir en el buque o va a volver a casa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, que desde que saltó la noticia del secuestro ha estado haciendo gestiones en coordinación con la Embajada de España en Ghana, país vecino de Togo, se ha puesto en contacto con las familias de los cinco tripulantes españoles, así como con la empresa propietaria del barco. Los familiares de los tripulantes del "Mattheos I" se encuentran "ilusionados y felices", a la espera de poder hablar directamente con el barco. En este sentido se ha manifestado Saturnino Galán, hijo del oficial del buque, que ha agregado, en declaraciones a Efe, que solo saben que han sido liberados y se encuentran bien. Carmen Baudot, madre de Manuel Bilbao Baudor, otro de los tripulantes, y su esposa, Ana Plasencia, también han mostrado su deseo de hablar con este especialista en petroleros de 37 años, natural de La Coruña y residente en Tenerife desde niño.

Llegarán a casa la próxima semana

La portavoz de Consultores de Navegación, la empresa que opera el petrolero 'Mattheos I, Sheena Campbell, ha confirmado que el buque está a la espera de recibir órdenes para dirigirse a un puerto seguro en la costa africana y ha indicado que los tripulantes españoles estarán de vuelta en el país a principios de la próxima semana.

Previsiblemente, ha indicado Campbell, los cinco españoles, tres de ellos gallegos, volarán después hacia Madrid. El viaje hasta el puerto, ha apuntado, llevará dos días, por lo que los tripulantes no regresarán a sus casas hasta principios de la semana que viene.