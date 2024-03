Ley de Amnistía en directo: Junts dice que "no hay garantías" de que Puigdemont no sea detenido

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha mostrado su rechazo a la Ley de Amnistía: "Nosotros insistimos en nuestra negativa a una ley que tiene muchas aristas injustificables. No nace del interés general ni cuenta con un apoyo general. No es cierto que no pase nada porque se prorroguen presupuestos. Hay temas importantes en el aire como los afectados del volcán de La Palma. Manifiesto mi preocupación y reitero nuestro 'no' a la amnistía".