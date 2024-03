¿Y ahora qué? Este será el recorrido de la ley de amnistía tras su aprobación en el Congreso

Tras su aprobación en el Congreso este jueves, la ley de amnistía vivirá todavía un largo recorrido. Falta todavía que pase por el Senado para su tramitación, que prevé retrasarse al máximo al contar allí el PP con mayoría absoluta.

Pero podríamos decir que la ley ya ha superado el ecuador después de los desacuerdos con Junts, que no ha cesado con sus exigencias.

En la Cámara Alta, los populares intentarán seguir frenando su avance por considerar la "inconstitucional" y "peligrosa" para la calidad democrática del país, entre otras calificaciones. La formación de Alberto Núñez Feijóo cuenta con mayoría absoluta en el Senado, por lo que tiene todos los apoyos para frenar su aplicación hasta dos meses.

El líder popular ha insistido en los últimos meses en aprovechar el poder que tienen en esa cámara -que regula la acción del Congreso- para frenar el avance del 'sanchismo', pues consideran que en el Congreso se está haciendo un mal uso de la política. Por ello inciden en la capacidad de controlar los tiempos legislativos. Así, sacaron adelante en noviembre una reforma del Reglamento del Senado para que la propia cámara decida si se tramita una ley por vía de urgencia sin tener que depender en exclusiva del Congreso, como había ocurrido hasta entonces.

Prevé terminar su recorrido en mayo

Pese a los constantes enfrentamientos entre Junts y PSOE para su tramitación -recordemos que el partido nacionalista rechazó su aprobación-, la ley ha sido aprobada por vía de urgencia. Sin embargo, la Mesa del Senado prevé que continúe su recorrido por la vía ordinaria. Tendremos que esperar hasta el mes de mayo para que salga a la luz la fragosa amnistía.

Dentro de la Cámara Alta, tendrá que ser recibida por una comisión parlamentaria por parte de la Mesa. Hay quienes apuntan que podría hacerse cargo de la ley la Comisión Constitucional, liderada por el popular Pío García-Escudero.

Tras ello, continuará con el proceso habitual de cualquier proposición de ley. Pero el PP ya ha solicitado a varios letrados de la Cámara informes con los que se pronuncien acerca de la ley antes de que se asigne la comisión. Concretamente, exigen que analicen qué puede ocurrir si la Mesa no acepta a trámite la amnistía y que estudien la constitucionalidad de la ley.

Aún no han sido publicados los resultados de los informes. Puede que lleguen a buen puerto para el PP, pero es cierto que hasta el momento la oposición no ha conseguido los efectos deseados con su estrategia. La Comisión de Venecia rechazó vetar la ley tras el informe que solicitaron los populares, aunque sí insistió en que la amnistía "no debe estar diseñada para cubrir a individuos específicos".

Lo máximo que puede conseguir el Senado es retrasar su aplicación, pero no vetarla. Por lo tanto, se espera que se publique en el Boletín Oficial del Estado, un escenario en el que ya puede entrar en juego la Justicia Europea.

