Preguntas y respuestas sobre la ley de amnistía: ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Quién tendrá la última palabra?

PSOE, ERC y Junts han llegado a una acuerdo en el texto de la ley de amnistía y el nuevo texto que han desarrollado ha conseguido pasar el filtro de la Comisión de Justicia. Ahora, el foco está puesto en cómo será ese texto y cómo serán redactados los controversiales delitos de terrorismo y traición para que queden excluidos de esta amnistía otros delitos como la malversación de fondos con enriquecimiento personal u otros delitos que hayan supuesto vulnerabilidades.

¿Cuándo entrará en vigor?

También hay muchas incógnitas alrededor de la fecha de entrada en vigor de la ley. No se puede saber el día exacto, ya que los plazos no son fijos. Pero, inmediatamente después de la se publique en el Boletín Oficial del Estado, la norma estará vigente y los jueces y tribunales tendrán un plazo de dos meses para aplicarla.

¿Quién tiene la última palabra?

Aunque ha conseguido pasar el filtro de la Comisión de Justicia, ahora habría posibilidad de que se presenten recursos. ¿Estos recursos paralizan la aplicación de la ley? La respuesta es que no. Los recursos ante la justicia europea no pueden paralizar el proceso. Un juez solo puede presentar una cuestión prejudicial por la causa que esté llevando en ese momento, no por la ley completa. En cualquier caso, quienes tendrán la última palabra sobre esta norma serán los jueces, encargados de revisarla y aplicarla.

¿Qué pasará con Puigdemont?

¿Cuándo podrá volver Carles Puigdemont a España? Esta es otra de las grandes dudas del momento. Si el Tribunal Supremo aplica la ley de amnistía tal y como está, Puigdemont podría volver inmediatamente al país. Desde Junts son optimistas y consideran que el expresident ya estará aquí para el mes de julio. También podrán volver el resto de prófugos como Marta Rovira, Lluís Puig y Toni Comín.

