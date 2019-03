León de la Riva: "Primero buscaban a los judíos, ahora denunciamos a los fumadores"

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, indicó hoy que le parece "absolutamente lamentable" que se "invite a los ciudadanos a denunciarse unos a otros" tras la entrada en vigor de la ley antitabaco.



El regidor aclaró que las inspecciones sobre el cumplimiento de la norma en Valladolid dependen de la Consejería de Sanidad de la Junta y aprovechó para lamentar que los propios ciudadanos denuncien a los fumadores.



"Así empezaron cosas muy terribles en la historia de la humanidad con denuncias unos a otros", expresó el primer edil, quien recordó la frase erróneamente atribuida al poeta alemán Bertolt Brecht ('Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí').



"Aquí empezamos por denunciar a los fumadores", apostilló De la Riva.