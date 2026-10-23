Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

LEIRE DÍEZ

Leire Díez denuncia al PP por un vídeo creado con IA que considera falso y dañino: "He sufrido un ataque de ansiedad"

La exasesora socialista denuncia que el montaje electoral ha perjudicado su imagen y le ha provocado un episodio de ansiedad. Además, solicita la retirada urgente de la grabación y la identificación de sus responsables.

Imagen de Leire Díez

Imagen de Leire Díez EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Leire Díez ha presentado una querella contra el Partido Popular, por la difusión de un vídeo electoral elaborado con inteligencia artificial, en el que aparece una versión digital de ella, pronunciándose sobre un supuesto plan para apartar a la jueza Beatriz Biedma. La exasesora del PSOE sostiene que las declaraciones que se le atribuyen son falsas, y asegura que la publicación le ha causado "un ataque de ansiedad".

Según ha confirmado Servimedia, la iniciativa judicial ha sido registrada en los juzgados de Madrid. En ella, la defensa de Díez acusa al PP de presuntos delitos de calumnias, suplantación y contra la integridad moral. Asimismo, solicita como medida cautelar la retirada provisional del vídeo de las cuentas oficiales, y los espacios digitales vinculados al partido, además de la identificación de las personas que participaron en su elaboración.

21 millones de visualizaciones

Según recoge la querella, la grabación habría superado los 21 millones de visualizaciones en las diferentes plataformas de Internet en las que se ha difundido, lo que, a juicio de la denunciante, ha ampliado el daño causado a su reputación.

El montaje publicado por el PP, forma parte de una respuesta política a un vídeo difundido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que reivindicaba su condición de "zurdo" en referencia a los logros de su Ejecutivo. El mensaje estaba relacionado con las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien había empleado ese término para referirse a la izquierda durante su visita a Madrid.

En su grabación, los populares muestran a distintas figuras vinculadas al PSOE y al entorno de Sánchez realizando declaraciones irónicas sobre el significado de ser de izquierdas. Entre ellas aparece una representación generada mediante IA de Leire Díez, a la que se atribuye una frase sobre contratar matones para apartar a una jueza. Dice exactamente: "Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, pues sí, soy zurda".

La defensa de la exasesora rechaza categóricamente esas afirmaciones, y sostiene que no existe en el sumario del denominado 'Caso Leire', ninguna prueba que permita atribuirle de forma mínimamente creíble la preparación de un plan contra la magistrada Beatriz Biedma. También acusa al PP de difundir el contenido con conocimiento de su supuesta falsedad y sin respetar la veracidad de los hechos.

Denuncia el impacto personal y pide retirar el contenido

En el escrito judicial, Díez afirma que la repercusión del vídeo ha provocado una oleada de insultos, descalificaciones y ataques contra ella. Según su relato, tanto ella como sus hijas se han visto "obligadas a permanecer aisladas en su domicilio", debido a la situación generada tras la difusión de las imágenes.

Pedro Sánchez, optimista y defensor de los suyos: "Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones"

Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada

Publicidad

España

José Luis Rodríguez Zapatero

El juez Calama solicita información sobre los regalos recibidos durante el Gobierno de Zapatero

Migrantes en el barrio El Príncipe, a 1 de octubre de 2026, en Ceuta (España). 01 OCTUBRE 2026 Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 01/10/2026

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Salvamento Marítimo confirma que rescató a migrantes que saltaban de un navío marroquí el 30 de julio

Ejercicios militares del Ejército en Huelva

El Ejército pone a prueba en Huelva su capacidad para frenar ataques con drones

Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo.
Ley nietos

El Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para entregar la lista de los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos

Imagen de Leire Díez
LEIRE DÍEZ

Leire Díez denuncia al PP por un vídeo creado con IA que considera falso y dañino: "He sufrido un ataque de ansiedad"

Oviedo estrena "Leonoras", un dulce gourmet para homenajear a la Princesa de Asturias
Princesa Leonor

Oviedo estrena "Leonoras", un dulce gourmet para homenajear a la Princesa de Asturias

Dos profesores ovetenses lanzan esta pasta gourmet dedicada a Leonor.

Laura García JUPOL
JUPOL

La portavoz de JUPOL denuncia la escalada de violencia: "El Gobierno no ha condenado la violencia contra la Policía"

Laura García asegura en Antena 3 Noticias que cerca de 25 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han resultado heridos en apenas dos o tres días, y acusa al Ejecutivo de no condenar los ataques contra los agentes.

Feijóo

Feijóo negocia con Vox un pacto para el Senado "para rentabilizar los votos no sanchistas"

Calendario electoral 2026: las fechas clave antes de las elecciones generales del 29-N

Calendario electoral 2026: las fechas clave antes de las elecciones generales del 29-N

IA PP

Los partidos políticos se lanzan a la caza del voto joven en las redes sociales y experimentan con la IA

Publicidad