Leire Díez denuncia al PP por un vídeo creado con IA que considera falso y dañino: "He sufrido un ataque de ansiedad"

Leire Díez ha presentado una querella contra el Partido Popular, por la difusión de un vídeo electoral elaborado con inteligencia artificial, en el que aparece una versión digital de ella, pronunciándose sobre un supuesto plan para apartar a la jueza Beatriz Biedma. La exasesora del PSOE sostiene que las declaraciones que se le atribuyen son falsas, y asegura que la publicación le ha causado "un ataque de ansiedad".

Según ha confirmado Servimedia, la iniciativa judicial ha sido registrada en los juzgados de Madrid. En ella, la defensa de Díez acusa al PP de presuntos delitos de calumnias, suplantación y contra la integridad moral. Asimismo, solicita como medida cautelar la retirada provisional del vídeo de las cuentas oficiales, y los espacios digitales vinculados al partido, además de la identificación de las personas que participaron en su elaboración.

21 millones de visualizaciones

Según recoge la querella, la grabación habría superado los 21 millones de visualizaciones en las diferentes plataformas de Internet en las que se ha difundido, lo que, a juicio de la denunciante, ha ampliado el daño causado a su reputación.

El montaje publicado por el PP, forma parte de una respuesta política a un vídeo difundido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que reivindicaba su condición de "zurdo" en referencia a los logros de su Ejecutivo. El mensaje estaba relacionado con las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien había empleado ese término para referirse a la izquierda durante su visita a Madrid.

En su grabación, los populares muestran a distintas figuras vinculadas al PSOE y al entorno de Sánchez realizando declaraciones irónicas sobre el significado de ser de izquierdas. Entre ellas aparece una representación generada mediante IA de Leire Díez, a la que se atribuye una frase sobre contratar matones para apartar a una jueza. Dice exactamente: "Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, pues sí, soy zurda".

La defensa de la exasesora rechaza categóricamente esas afirmaciones, y sostiene que no existe en el sumario del denominado 'Caso Leire', ninguna prueba que permita atribuirle de forma mínimamente creíble la preparación de un plan contra la magistrada Beatriz Biedma. También acusa al PP de difundir el contenido con conocimiento de su supuesta falsedad y sin respetar la veracidad de los hechos.

Denuncia el impacto personal y pide retirar el contenido

En el escrito judicial, Díez afirma que la repercusión del vídeo ha provocado una oleada de insultos, descalificaciones y ataques contra ella. Según su relato, tanto ella como sus hijas se han visto "obligadas a permanecer aisladas en su domicilio", debido a la situación generada tras la difusión de las imágenes.