Lambán, crítico con Sánchez por sus "faltas de respeto", su "obsesión enfermiza" y los acuerdos con socios "indeseables"

El intercambio de mensajes entre Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos pone en jaque al Gobierno pues, desde la oposición, critican que el presidente "lo sabía todo y lo tapó" después de que salgan a la luz conversaciones entre 2020 y 2021 en la que el jefe del Ejecutivo exigía a Ábalos que pidiera unidad a los barones socialistas más críticos.

En los mensajes, guardados en un disco duro de Koldo García, se refiere a ellos como "hipócritas", "petardos" o "lamentables". Y Ábalos cumplió. Les trasladó el malestar del presidente. Actualmente, de los barones que aparecen en estos mensajes, solo Page sigue al frente.

El expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha hablado en directo con Carlos Alsina en el programa de 'Más de Uno' de Onda Cero. Él es uno de los barones que aparece en esas conversaciones. "Es una caja de sorpresas siempre el presidente del Gobierno. No sabía con qué calificativos me señalaba", asegura. "Me ha sorprendido esa obsesión enfermiza que demostraba el presidente por los llamados barones y por tener controlados a todos y por marcarnos a todos la dirección y decirnos los que teníamos que pensar y decir", explica.

"La praxis era de todos conocida y por algunos particularmente sufrida (...) Con el propio presidente Sánchez tuve unas cuantas broncas muy serias por teléfono de las que hasta ahora no he hablado y no sé si algún día hablaré de ellas. Con Ábalos he de decir que las conversaciones, incluso las que tenían como objetivo la reprimenda, eran bastante cordiales en general", recuerda.

No obstante, asegura Lambán que ya por aquel entonces "se inauguraba una manera de censura, de presión, de descalificación de la disidencia en la que cada vez era menos necesaria la intervención de los propios responsables del partido porque fueron los militantes los que poco a poco hacían la atmósfera absolutamente irrespirable para aquellos que pensábamos otras cosa o reclamábamos libertad de expresión, libertad de opinión y además la ejercíamos (...). Ahora mismo el partido es un páramo absoluto en el que la disidencia está absolutamente suspendida, eliminada y quienes la ejercemos lo tenemos que hacer fuera de las fronteras orgánicas", explica el expresidente autonómico.

Las broncas de Lambán con Sánchez

El que fuera presidente de Aragón cuenta que tuvo varios 'encontronazos' telefónicos con el presidente del Gobierno: "Me sorprendía la ira, la pérdida de control ante comentarios que yo había hecho y que a él no le habían gustado (...) las reacciones me parecían fuera de lugar y más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él y que en otros tiempos en el PSOE se admitían con bastante naturalidad.

Una de las broncas se produjo porque Javier Lambán dijo que la historia habría sido distinta si Javier Fernández hubiera sido el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y no Pedro Sánchez. Aunque nunca hubo insultos, "en el tono y en el fondo, y falta de respeto era insuperable".

Lambán, sobre los pactos de Sánchez: "Indesables"

Lambán también piensa que hay otra "reflexión" que hacer sobre de dónde provienen las discrepancias con Sánchez. Y fija el punto en el 2015 cuando se dieron cuenta de que el actual presidente del Gobierno sería capaz de negociar con cualquiera a cambio de llegar al poder.

"Las discrepancias con Sánchez provienen del momento, a partir del año 2015, en el que unos cuantos advertimos que Pedro -Sánchez- estaba de acuerdo a cualquier tipo de acuerdo, a cualquier tipo de pacto, que no existía para él perímetros -líneas rojas- de pactos posibles con tal de llegar al poder y eso tuvo una respuesta carísima en el Comité Federal donde le prohibimos que hiciera eso lo que pasa es que luego ganó las primarias... los perímetros saltaron por los aires, él pasó a controlar poco a poco el partido hasta conseguir un dominio absoluto de todo lo que se mueve dentro de la Organización y, por otra parte, el PSOE dejó de ser dueño de sus propios destinos y pasó a depender de sus socios, todos ellos desde mi punto de vista, indeseables, que lo ayudaron a gobernar España y que fueron metiendo a Sánchez y al Partido Socialista poco a poco en un jardín del que no hay salida y que ha conducido a España a la parálisis".

