Javier Lambán: "Me siento un genuino representante de la ortodoxia del PSOE, aunque está en minoría"

Javier Lambán ha estado este jueves con Carlos Alsina, en Onda Cero, donde ha repasado la actualidad política con motivo de la publicación de su nuevo libro 'Una emoción política'.

El secretario general del PSOE de Aragón abría la entrevista afirmando que "para muchos ciudadanos de mi generación, pertenezco a una generación nacidos en una España rural en dos momentos claves. Llegamos tarde a la Transición, me temo que hemos llegado demasiado pronto a otra transición que necesariamente se ha de producir. Lo que queda de joven revolucionario está ante ustedes presentando a los 66 años el libro. Este oficio de autor me divierte, me cuadra".

Un libro que presentaba este miércoles en Madrid, una semana después de que el grupo socialista en el Senado le abriera expediente por no votar a favor de la amnistía.

En el acto, celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos, estuvo arropado por otras figuras del socialismo también críticos con la actual dirección del partido como Emiliano García-Page, Alfonso Guerra o Felipe González a quien, a este último, le preguntaron por dicho expediente a lo que respondió: "Mostrar mi solidaridad con Lambán porque estoy de acuerdo de forma y fondo con lo que ha hecho. Si lo sancionan por eso, me sancionan a mi también", contestaba Felipe González a los periodistas.

Respecto a ello, Lambán ha asegurado en la entrevista con Alsina que aceptará la sanción "sin ningún tipo de escándalo" aunque ha añadido que es "anticonstitucional".

El periodista también le pregunta si "echó de menos a alguien" en esa presentación del libro, a lo que Javier Lambán respondía que no echó en falta a nadie, en referencia velada a Pedro Sánchez, del que asegura que ha tenido que tomar decisiones radicales por los pactos que ha aceptado y añadía: "No hubiera sobrado nadie, pero cada cual es dueño de ir donde quiere".

Sobre Cataluña: "Muy optimista no soy"

La entrevista continúa hablando sobre Cataluña en la que afirma que "el resultado no lo explica en absoluto la amnistía" y asegura que se aplicó el 155 "demasiado tarde y para poco tiempo de vigencia". "Lo que ha pasado es un hartazgo continuo de los catalanes con las insensatas políticas de los independentistas", describe.

También ha dicho que Salvador Illa es un "tipo magnífico" al que tiene "mucha devoción" y ha dicho que para opinar definitivamente, "habrá que esperar a los pactos para el Gobierno de Cataluña y qué influencia va a tener ese pacto en la gobernabilidad de España".

Además ha asegurado que la salida más probable es la de un Gobierno de Illa con la participación externa o interna de ERC y los Comunes: "Eso me retrotrae al tripartito de Maragall, que es el momento donde en Cataluña se destapa la caja de los truenos. No las tengo todas conmigo, habrá que ver a que tipo de pactos se llega. Muy optimista no soy".

El expresidente de Aragón ha asegurado que Salvador Illa "debería despejar cualquier duda respecto a la Cataluña que va a gobernar" y ha criticado que "está dejada por el Estado hace muchos años a su libre trayectoria". También añadió que Illa debería demostrar que respeta las leyes lingüísticas y los Gobiernos de España.

Critica al PP y al PSOE y reclama una reacción de la sociedad civil

Javier Lambán ha hecho una crítica al "nulo entendimiento entre PP y PSOE". Ha asegurado que los gobiernos de España deben de estar a la altura de las circunstancias y que los gobiernos del PP y del PSOE "no tienen la capacidad política para afrontar las grandes reformas que necesita el país".

Con todo ello, ha explicado que en las comunidades están "hartos de que la política nacional quede reducida a ese triángulo Madrid-País Vasco-Cataluña en detrimento de todas las demás" y que si nadie "sale al rescate de España , debemos hacerlo las comunidades autónomas".

Como respuesta, ha reclamado una reacción por parte de la sociedad civil, por medio de hablar, manifestarse y exigir a PSOE y PP que abandonen "esta batalla encarnizada e insoportable y asuman su verdadera responsabilidad como partidos de Estado" y añadía: "Una comunidad no se debe resignar a ser la delegación en el territorio de su jefe de partido en Madrid, sea Feijóo o Sánchez. Es hora de que las comunidades dejemos de preguntar al Gobierno qué es lo que el Gobierno debe hacer por nosotros. Obliguemos a los grandes partidos a aceptar su responsabilidad".

"Esperar que del gran entendimiento de los partidos surjan soluciones es ingenuo"

Carlos Alsina le ha preguntado si es "posible el entendimiento de los grandes partidos". Javier Lambán, pensando en la deriva de ambos partidos, ha afirmado que siente "cierta melancolía" y asegura que no ve "salidas fáciles" al estado actual del país. Ha afirmado también que su conclusión al respecto es que "no queda otro remedio que recuperar cierta ingenuidad, pero esperar que del gran entendimiento de los partidos surjan soluciones es más ingenuo todavía".

Respecto a Pedro Sánchez se ha referido a él como "un hombre de carácter" al ser preguntado por posibles llamadas de como jefe del partido y añadía que "en la política hace falta hombres y mujeres maduros que se autoevalúen".

Entrevista a Javier Lambán en Onda Cero

