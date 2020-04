La singular fotografía de Pablo Casado pensando en la tragedia del coronavirus

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha difundido en las redes sociales una fotografía que ha dado lugar a muchas cábalas, por lo singular. Eligió una imagen en blanco y negro, sin americana, ante el espejo del aseo, con gesto serio, acompañada de un texto de duelo: "Esto es una catástrofe en vidas y un drama en empleo. Aquí nadie va a ganar y ya hemos perdido demasiado todos. Más de 20.000 compatriotas fallecidos merecen nuestro respeto, homenaje y luto".

El mensaje estaba en consonancia con lo dicho durante el debate sobre la prórroga del estado de alarma en el Congreso sobre la memoria y el duelo por las víctimas del coronavirus. Además hace unos días falleció un hermano de su padre.

La fotografía ha sido muy comentada. Entre sus seguidores animándolo a seguir adelante o tomar decisiones en su política de oposición. Por ejemplo: "Si te vienes abajo tú que eres el ejemplo para muchos como yo, que nos queda? Lo único que te pedimos es que no te dejes engañar, por que en esta perdemos todos.

Pero si remamos junto a ti sabemos que saldremos de esta, solo NO TE VENGAS ABAJO...". O "Has estado espectacular, con firmeza y me ha emocionado, porq hablabas desde el@corazon".

También ha sido muy provocadora para sus oponentes, que no han perdido la ocasión para criticarla. A otros solamente les ha sorprendido.