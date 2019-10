La sentencia del 'procés' copa las conversaciones en los corrillos del Día de la Hispanidad

El presidente de la Sala del Tribunal Supremo que juzgó el proceso independentista en Cataluña, Manuel Marchena, se declaró este sábado "disgustado" porque hayan saltado a la prensa informaciones sobre el contenido de la sentencia que se conocerá la próxima semana.

Lo dijo en una conversación informal con periodistas durante la recepción a autoridades y personalidades en la recepción en el Palacio Real que ofrecen los Reyes de España con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional. "Es una pena", comentó.

Marchena dejó claro que no ratifica ninguna de las informaciones publicadas, y precisó que una sentencia no está acababa hasta que la firma el último magistrado, y que se conocerá el lunes, el martes o el jueves. Lo que ha pasado, cree, es "una insensatez".

Marchena se refería así a las informaciones según las cuales el Tribunal Supremo considera que hubo violencia durante el 'procés' independentista de otoño de 2017 en Cataluña pero entiende que fueron episodios puntuales y que sus efectos constituyen un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional, por lo que condenará a los líderes del 1-O por sedición y malversación en una sentencia que se ha adoptado por unanimidad.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha comentado los detalles que se han filtrado a los medios de comunicación.

En conversación informal con los medios de comunicación en la recepción del Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, Sánchez ha confirmado que comparecerá en el Palacio de la Moncloa cuando se conozca la sentencia cuyo contenido ha dicho desconocer.

El Gobierno tiene previstos "todos los escenarios"

Sobre lo que pueda ocurrir tras conocerse la resolución judicial, el jefe del Ejecutivo considera que todo el mundo ha aprendido de lo ocurrido en 2017 -cuando se celebró el referéndum ilegal- y las autoridades catalanas también.

En cualquier caso ha reiterado que el Gobierno tiene previstos "todos los escenarios" y se irá actuando en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Además ha insistido en que la actuación del Gobierno se guiará siempre por los principios de "firmeza, proporcionalidad y unidad" y ha asegurado que si tiene que tomar alguna decisión que considere muy importante hablará con la oposición.

La filtración de la sentencia no ha gustado en el Ejecutivo según ha admitido en el mismo acto la ministra portavoz y responsable de Educación, Isabel Celáa. Y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comentado en otro corrillo con la prensa que espera que cuando la sentencia se conozca todo el mundo responda de forma pacífica. Para Marlaska, en cualquier caso, hasta que no se publique no hay sentencia.