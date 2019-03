La presidenta de Concorda Cívica, sobre Artur Mas: "Las sentencias del Constitucional se aplican a todos los españoles porque se publican en el BOE"

Teresa Freixes, presidenta de Concordia Cívica, considera que si la sentencia del Tribunal Supremo se conoce antes que la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña posiblemente influirá en la segunda porque Artur Mas y Francesc Homs están siendo juzgados por tribunales diferentes pero por delitos similares (prevaricación y desobediencia).

En su opinión, "parece" que ambas personas cometieron delito porque la sentencia del Tribunal Constitucional, que no se cumplió porque se realizó la consulta del 9-N, era "taxativa". Así, señala que no se siguió ningún proceso legal, "ni el del referéndum porque no se podía hacer ni el participativo porque no lo quisieron activar".

En cuanto a la defensa de Mas y las dos exconselleras, Freixes critica que se ha tratado como si la sentencia fuera de un tribunal ordinario en lugar del Tribunal Constitucional. En realidad, esta sentencia tiene efecto en 24 horas sin necesidad de que sea notificada directamente "a nadie" porque "vinculan a todo el mundo y están publicadas en el Boletín Oficial del Estado".

Asimismo, la también catedrática en Derecho Constitucional ve "insólito" que, desde el Gobierno de la Generalitat, la vicepresidenta Munté dijera que le parecía "normal, deseable y conveniente que los funcionarios pidieran un día de vacaciones para acompañar a los investigados cuando se dirigían al Tribunal a declarar". Por ello, le "duele" que las instituciones estén "monopolizadas" y aunque sea legal no le parece "legítimo" porque deberían representar a todo el pueblo de Cataluña.