Ciudadanos y Podemos Comunidad de Madrid han planteado la necesidad de poner en marcha una moción de censura para apartar a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), una iniciativa que tanto Más Madrid Ganar Móstoles como el propio PSOE-M podrían apoyar.

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha sido el primero en plantear esta moción de censura y ha avanzado que su formación en el municipio va a iniciar contactos con los portavoces de todos los grupos para "impulsar" dicha propuesta para apartar a la alcaldesa por "responsabilidad con los vecinos". Zafra, que ha estado acompañado del portavoz de Cs Móstoles, José Antonio Luelmo, ha explicado que, en vista de que el PSOE-M "no ha sido capaz de dar una solución a este problema", han decidido "dar un paso al frente", de "ser responsables" y "dar una solución a los mostoleños y que por fin el circo mediático se acabe". Por su parte, desde el PP de Móstoles ha señalado que la moción de censura contra la alcaldesa planteada por Ciudadanos es "mucho más compleja de lo que señalan", dado que tras la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) en 2016 "se requiere una mayoría reforzada" para que salga adelante. "Desde el PP estamos dispuestos a participar en el desbloqueo, sentarnos con los demás grupos y conocer cual es su postura y planteamiento, pero desde luego esto no es un juego de titulares de prensa", han añadido, aunque creen que este es "un problema del PSOE y de sus socios de Gobierno y que corresponde a ellos resolverlo".

MIRANDO AL PSOE

También Podemos Madrid ha adelantado en un comunicado que han propuesto al PSOE-M presentar de forma conjunta "una moción de censura instrumental" como solución a "la inestabilidad generada por la negativa a dimitir de la todavía alcaldesa de Móstoles", ya que sería "la mejor opción de desbloqueo". Desde Podemos Comunidad de Madrid explican que "debería ser el PSOE quien propusiera un candidato" y llaman a los otros socios de Gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, que abandonó el ejecutivo municipal, a "volver a la negociación para reeditar la alianza progresista en el municipio del sur". En este sentido, el líder de Más Madrid, Gabriel Ortega, se ha abierto a apoyar una propuesta de moción de censura que sea respaldada "por todos los partidos sin excepción" y "siempre y cuando garantice un gobierno progresista liderado por el PSOE como fuerza mayoritaria". Ortega ha asegurado también que lo siguiente que tiene que hacer el PSOE-M, una vez suspendida de militancia la regidora socialista, es "expulsar a la alcaldesa de su grupo municipal" y su paso al grupo de No Adscritos, de forma que se pueda "negociar una moción de censura conjunta" con PSOE y Podemos. Antes de que desde los partidos de Móstoles plantearan la posibilidad de una moción de censura contra la alcaldesa, ha sido el propio secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, quien no ha descartado que al final tengan que recurrir a plantearla ellos si Posse no da "un paso al lado". El secretario general del PSOE-M ha reconocido que tiene "alguna esperanza" de que la alcaldesa reconsidere su decisión de no dimitir, a pesar de que ella ha sostenido en varias ocasiones que "no ha cometido ningún delito" en los nombramientos de familiares y amigos como cargos de confianza.

Desde que el 6 de septiembre saltara la noticia de que la alcaldesa de Móstoles había designado como coordinadora de Redes Sociales del Ayuntamiento a su hermana, puesto que acabó revocando, hasta siete cargos de confianza más han sido puestos en duda en las últimas semanas. La regidora socialista se ha negado a dimitir en reiteradas ocasiones, después de que uno de sus socios, Más Madrid Ganar Móstoles, retirara el apoyo de sus dos concejales, dejándola en minoría -con sus 10 ediles y los dos de Podemos-.

El próximo 21 de octubre se celebrará un pleno extraordinario en el ayuntamiento de la localidad madrileña en el que se debatirá la reprobación de la alcaldesa, a propuesta del PP, Ciudadanos y Vox, aunque los tres partidos confían en que la regidora haya dimitido o haya sido apartada antes de ese día.