La oposición pide explicaciones a Interior, Justicia y Fiscalía por el 'caso Lezo'

El Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, mantiene que no hubo injerencias ni presiones a los fiscales de la 'operación Lezo' y defiende su independencia: "No soy un fiscal puesto aquí por el Gobierno, a su medida, entre otras cosas porque no me puede dar órdenes".

Aunque las explicaciones no convencen a PSOE y Ciudadanos, que ya han pedido su reprobación. Otro que está en el punto de mira es el ministro de Justicia: "Siempre tiene uno amigos que te dicen, tápate, en estos días es mejor estar un poco discreto...".

El ministro de Interior tampoco se libra de las preguntas, aunque las esquiva, y es que su número dos en Interior se reunió con el hermano de Ignacio González cuando ya estaba siendo investigado.