La oposición critica que Puigdemont quiera enfrentar a ciudadanos y alcaldes y que haga "promesas que no puede cumplir"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha exigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "reconozca" que el referéndum del 1 de octubre no podrá celebrarse ni tiene garantías, además de acusarle de "temerario" por querer "enfrentar a ciudadanos con sus alcaldes".

En declaraciones en Viladecans (Barcelona), Iceta ha criticado la presión que a su juicio la Generalitat está ejerciendo sobre ayuntamientos no independentistas, como los 122 que tiene el PSC. Acompañado por alcaldes y alcaldesas socialistas de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Esplugues, Sant Joan Despí, Esparraguera o Sant Andreu de la Barca, Iceta ha recordado que "la garantía de convivencia sólo la da el respeto a la ley", por lo que ha censurado el intento del Govern de "derivar responsabilidades" a los alcaldes.

"Si es inaceptable que se salte la ley, lo es más que pretenda que se la salten la ley otras instituciones. Queremos hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad y a mantener el respeto por todas las ideas. Cataluña somos todos y hemos de construirla entre todos", ha afirmado.

"Ningún socialista va a quebrantar la ley"

Pero el dirigente socialista ha mostrado su "rechazo" al "llamamiento temerario, imprudente e irresponsable de Puigdemont, que quiere enfrentar a la ciudadanía con los alcaldes". A su juicio, "si el Govern ha hecho promesas que ahora no puede cumplir, que no intente derivar la irresponsabilidad a otros. Su propia ley (del Referéndum), hoy suspendida, dice que el responsable de la organización de esto que querían hacer el 1-O es el Govern. Pues que lo demuestre y si quiere hacer cosas que las hagan ellos".

Sin embargo, ha agregado, "a estas alturas todo el mundo sabe que no habrá referéndum vinculante, efectivo y con garantías", ya que "sin censo, con urnas escondidas y papeletas que cada uno se debería imprimir en casa no hay garantías ni condiciones para celebrarlo". "Es inaceptable que Puigdemont diga que la ley está vigente. No es cierto. Está suspendida y no puede obligar a nadie. Nadie puede ser obligado a cumplir una ley suspendida. Convendría que el Govern reconociera que no puede organizar el 1-O. No lo hará antes de la Diada pero, cuanto antes, mejor".

Preguntado sobre si tiene conocimiento de que algunos ayuntamientos gobernados por el PSC respondieran la carta de la Generalitat para la cesión de espacios municipales para el referéndum, Iceta ha dejado claro: "Ningún socialista va a quebrantar la ley". "No sé si de nuestros 122 alcaldes, entre los cuales hay buena cantidad que son independientes, alguno haya contestado la carta de la Generalitat. Lo que reitero es que ningún electo socialista vaya a saltarse la ley", ha recalcado.

Desde el PP aseguran que el Gobierno central tiene una estrategia sólida

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha reconocido que en estos momentos hay "un problema en Cataluña" aunque que "se va solventar con procedimiento, serenidad y contundencia".

Maroto, que ha clausurado en Pamplona un acto de su partido celebrado bajo el lema '40 años de democracia', ha afirmado al respecto que el Gobierno central tiene una estrategia pero "una de las claves del éxito es no desvelarla". Sí ha indicado que el Ejecutivo cuenta con un procedimiento ya diseñado "que activa cada cosa en su momento y da garantías. Quien la hace la paga, sea quien sea".

"Quien la hace la paga, sea quien sea"

Javier Maroto ha contrapuesto este forma de actuar a la de la Generalitat y el Parlament, de los que ha dicho que no solo van "con prisas", "dando tumbos" y "cometiendo errores", sino que además han incurrido en algo "muy grave" como es "vulnerar" la voluntad y los derecho de las ciudadanía. "No solo se les ha caído la careta sino que hemos visto lo que había detrás: sectarismo y falta de cultura democrática", ha dicho, para preguntarse cómo en estas condiciones "pueden pedir respeto para un hipotética república catalana".

"Menudo ejemplo", ha añadido, y aseverado que el Gobierno catalán "no respeta nada", "impone" la ley, "liquida su propio estatuto" y "coacciona" a ciudadanos y alcaldes, a pesar de lo cual "no va a conseguir que Cataluña sea independiente". Y en este sentido ha añadido que "solo va a conseguir que se sepa que los ciudadanos de Cataluña no son libres" y "una respuesta contundente del Estado de derecho y del Gobierno de España".

En su intervención ha defendido además la conveniencia de reivindicar la democracia en España y lo conseguido en estos 40 años. "En este momento hay que estar orgulloso de poder celebrar esta efeméride y sin embargo solo lo hace el PP porque otros están enredados en cosas distintas", ha dicho, tras lo que ha destacado que su partido tiene "una misma voz" en toda España.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado que el referéndum está definitivamente acabado, ya que "desde el momento en que el portavoz del Govern, Jordi Turull, ha pedido a la gente que imprima sus papeletas en casa ha reconocido que han perdido".

Carrizosa, en declaraciones a los medios este domingo, también ha valorado que no será una jornada electoral como otra cualquiera, ya que "la mayoría de la población no tendrá ayuntamientos que cedan a las presiones" independentistas. Asimismo, el portavoz de la formación naranja ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pregunte al Tribunal Constitucional (TC) en lugar de a Puigdemont si tiene alguna duda sobre cómo proceder el próximo 1 de octubre.

"La mayoría de la población no tendrá ayuntamientos que cedan a las presiones"

Así, le ha exigido que cumpla con la sentencia del TC, que se someta al dictado de las leyes "por muchas ganas de votar que tenga, como independentista que es", y le ha sugerido que no ponga a los funcionarios entre la espada y la pared.

Preguntado por la utilización del eslogan 'No tinc por' por parte de los portavoces del PDeCAT, Carrizosa ha lamentado que se haga un uso partidista del mismo y ha mencionado que "denigra la democracia y la memoria de las víctimas de los atentados" en Barcelona y en Cambrils (Tarragona). También ha apuntado que si fuera un ciudadano independentista se sentiría engañado, enfadado y muy indignado con un Govern que "está contando estas milongas", en respuesta a las afirmaciones del president de la Generalitat que ha reafirmado la legitimidad de las leyes aprobadas por el Parlament esta semana.