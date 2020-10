La contundente crítica de Emiliano García-Page a Isabel Díaz Ayuso por cerrar Madrid solo algunos días

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado la decisión de Isabel Díaz Ayuso de querer confinar la Comunidad de Madrid solo por días.

Emiliano García-Page cree que no tiene sentido que a un paciente con positivo en coronavirus se le confine durante 14 días si otros plantean "acuartelamientos de media hora".

"Es incompresible. No podemos decirle a la gente el jueves no salga, el viernes sí y el sábado no", señala.

Castilla-La Mancha, cerrada hasta el 9 de noviembre

El presidente de Castilla-La Mancha, que este miércoles anunció el cierre perimetral hasta el 9 de noviembre, ha puesto como ejemplo a otras comunidades que, aunque también están gobernadas por el PP, han ordenado cierres. Es el caso de Murcia, Castilla y León y Andalucía.

"La situación exige seriedad. Todos tomamos medidas dolorosas. En Madrid, confinar un barrio vale para 14 días pero la autonomía no... Es inentendible", ha afirmado en un acto con empresarios en Albacete.

Poco después, Isabel Díaz Ayuso anunciaba su decisión de cerrar Madrid pero solo durante los puentes. La presidenta madrileña ha tomado esta decisión después de que el Gobierno rechazara su petición de modificar el decreto del estado de alarma para confinar por días.