Koldo García revela el pucherazo de las primarias del PSOE en las que fue elegido Pedro Sánchez : "Votaron hasta los muertos"

El 21 de mayo de 2017, Pedro Sánchez ganó las Primarias del PSOE con un 50'20%, frente a Susana Díaz y Patxi López. De esta forma, el actual presidente del Gobierno volvió a un cargo que ya ostentó entre julio de 2014 y octubre de 2016 como líder de los socialistas. En total, Pedro Sánchez octubre 73.899 papeletas. Todo ello, tras una crisis que vivió el partido en 2016, que vino precedida con un fracaso electoral en el que los socialistas obtuvieron 90 escaños en las Elecciones Generales de 2015, mientras que el PP de Mariano Rajoy obtuvo mayoría simple.

Ahora, Koldo García ha dado más detalles de aquellas primarias donde Pedro Sánchez fue elegido como líder de los socialistas. Según ha expresado el exasesor de Ábalos en su entrevista en OKDIARIO, llegó escuchar que votaron "hasta los muertos".

A la pregunta de "si votaron muertos a favor de Pedro Sánchez en las primarias", Koldo García ha afirmado: "Me han dicho que sí. Yo no lo he visto, en las agrupaciones a las que yo iba, no votó ningún muerto" No obstante, sí que escuchó que "aquí han votado hasta los muertos".

No obstante, García no ha podido asegurar si fueron muchos 'muertos'. Por el contrario, sí que ha revelado que escuchó "ciertas cosas". "Estábamos en una sala, en un apartamento de Madrid, y lo dijo un voluntario de Sevilla (...)Y luego había otro que venía de Barcelona", ha detallado.

Estas declaraciones llegan poco después de que el exasesor de Ábalos dijera a ese mismo medio que se enteró de que su suegro aportó hasta 100.000 euros en esas primarias.

Ábalos tiene su primer vis a vis en la cárcel

Fue el pasado 27 de noviembre cuando José Luis Ábalos y Koldo García cuando ingresaron en la cárcel del Soto del Real, tras la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Asimismo, el pasado 11 de diciembre conocimos que el juez envía a juicio al que fue Ministro de Transportes y a su exasesor y les mantiene en la cárcel.

José Luis Ábalos ha recibido su primer vis a vis en la cárcel con su novia. Este ha sido un encuentro de dos horas en el que han podido estar completamente solos. De momento, solo se habían podido ver a través de un cristal y siendo vigilados por la seguridad del centro penitenciario.

Por su parte, Koldo ha solicitado el traslado de celda. Asegura que no aguanta algunos de los hábitos de Ábalos, como el humo de su tabaco o sus ronquidos, que no le dejan dormir.

