¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral en las elecciones de Extremadura?

El próximo domingo 21 de diciembre se celebran elecciones a la Junta de Extremadura. Una cita en la que los extremeños deberán decidir si mantienen en el poder al PP, con María Guardiola como cabeza de lista, o optan por un cambio liderado por el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

En esa jornada electoral juegan un papel importante todos los miembros de las mesas electorales que, este 21 de diciembre, supervisarán que todo transcurre con normalidad y se encargarán del escrutinio.

El pasado 10 de noviembre, el Diario Oficial de Extremadura actualizó las cantidades que cobrarán quienes participen en la organización de las elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Esta normativa revisa las cifras fijadas en el Decreto 31/2003, adaptándolas al incremento de las retribuciones del sector público entre 2024 y 2025. A diferencia de otros comicios, en esta ocasión la organización corre íntegramente a cargo de la Comunidad Autónoma, al no coincidir con ningún otro proceso electoral estatal o municipal.

Cuánto se cobra por estar en una mesa electoral en Extremadura

Según esta orden, las personas que integren las mesas electorales recibirán una dieta de 70 euros por su participación durante la jornada electoral.

Además, los jueces de paz percibirán 75 euros, mientras que el personal colaborador que participe directamente en el proceso (instalación de cabinas, distribución de material o acondicionamiento de locales) recibirá entre 28 y 33 euros por mesa, según la función desempeñada.

Por otro lado, los representantes de la Administración en los colegios electorales verán compensado su trabajo con 280 euros si utilizan tablet y 259 euros si no la emplean. Los policías locales que colaboren en el dispositivo de seguridad electoral percibirán 177 euros.

Compensaciones para miembros de juntas electorales

El personal de las distintas juntas electorales percibirá gratificaciones que van desde los 3.848,46 euros para el presidente de la Junta Electoral de Extremadura hasta los 695 euros para los vocales no judiciales de las Juntas de Zona.

Las secretarías municipales, que actúan como delegadas electorales, recibirán entre 895,81 y 1.092,15 euros, en función del número de mesas asignadas. Además, quienes deban desplazarse fuera de su municipio para reuniones recibirán 0,26 euros por kilómetro recorrido, conforme al Decreto 42/2025 sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Un sistema más ágil para gestionar los pagos

Como novedad, la Junta de Extremadura ha implantado un nuevo sistema informático que permitirá gestionar de forma más rápida y transparente las compensaciones económicas de todo el personal electoral.

Las secretarías de las juntas electorales y los ayuntamientos deberán utilizar esta aplicación para tramitar los pagos directamente con la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

