La Junta Electoral Central abre un expediente sancionador a Pedro Sánchez por la rueda de prensa en Moncloa

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador a Pedro Sánchez, por la rueda de prensa del pasado 6 de octubre en la Moncloa tras el Consejo de Ministros donde se aprobaron los dos decretos de vivienda. Considera que el presidente del Gobierno no se limitó a informar sobre el contenido de los decretos sino que introdujo criticas a la oposición, presumió de los logros del Gobierno y defendió la necesidad de "obtener una nueva mayoría parlamentaria".

La JEC señala que en esa comparecencia, Sánchez pudo haber incurrido en la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante los periodos electorales.

El Partido Popular denunció al jefe del Ejecutivo subrayando que había vulnerado la Ley Electoral al utilizar Moncloa para dar "un mitin del PSOE", donde, entre otros asuntos, descalificó a la oposición y envió mensajes propios de campaña electoral, entre ellos, el de incluir "la petición de una mayoría parlamentaria más amplia". En la misma línea instaron a que el video de la comparecencia fuera retirado de la web oficial de la Moncloa, además de pedir al Gobierno que se abstuviera de realizar manifestaciones de esa índole en periodo electoral.

Finalmente la Junta ha atendido a las peticiones de los populares, así como a instar a Sánchez a que "observe el deber de neutralidad política exigible a los poderes públicos y se abstenga de realizar manifestaciones contrarias al artículo 50.2 de la LOREG en actos institucionales", durante lo que queda de periodo electoral.

Las sanciones a Sánchez

También le avisa de que "la reiteración de tales conductas podrá dar lugar a las correspondientes responsabilidades sancionadoras, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse del cumplimiento de los requerimientos expresos" de la JEC.

De este modo recuerda que el presidente del Gobierno "debía conocer suficientemente las exigencias de la legislación electoral en materia de neutralidad institucional", ya que por manifestaciones en otras comparecencias ya había sido sancionado. En total son cinco los expedientes sancionadores que la Junta le ha impuesto, siendo castigado con multas económicas de 6.000 euros por vulnerar el principio de neutralidad institucional que exige la LOREG en distintos periodos electorales.

La primera, de 500 euros, llegó en enero de 2020 por una entrevista en periodo electoral desde el palacio de la Moncloa. Para la segunda pasaron tres años, en octubre de 2023, donde fue sancionado por manifestaciones con contenido electoralista en una rueda de prensa en Bruselas tras un Consejo Europeo. Las dos últimas fueron en actos oficiales: por defender a Salvador Illa en la campaña de las elecciones catalanas, y por cargar contra los pactos de PP y Vox en las elecciones extremeñas.

Pide al Gobierno un "ejercicio responsable"

Ahora la Junta pide al Gobierno que, durante el periodo electora, haga un "ejercicio responsable" de sus funciones constitucionales, además de "pleno respeto al deber de neutralidad política" en una resolución dictada este jueves a raíz de una denuncia presentada el 6 de octubre por la rueda de prensa por la formación política Se acabó la fiesta (SALF).

La JEC ha estimado parcialmente esa denuncia, en lo que se refiere a las declaraciones del presidente, pero desestima la parte en la que cuestionaba que el Gobierno volviera a aprobar dos decretos leyes sobre vivienda similares a los que acababa de derogar el Congreso, con intención de que sean aprobados ya con las Cortes disueltas, por la Diputación Permanente.

Señalan que no les corresponde "pronunciarse sobre la oportunidad política de aprobar nuevos reales decretos leyes que reproduzcan medidas anteriormente rechazadas por el Congreso", sobre la "procedencia de someterlos a la convalidación de la Diputación Permanente" ni tampoco "controlar la constitucionalidad de tales disposiciones".

Con esta denuncia del partido de Alvise, aprovechan para "hacer un llamamiento al ejercicio responsable de las funciones constitucionalmente atribuidas al Gobierno y a los órganos parlamentarios durante el periodo electoral, con pleno respeto al deber de neutralidad política exigibles a los poderes públicos".