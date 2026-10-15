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Cintia Rocho reconoce ante la UCO que las 'cloacas' contactaron con ella para "eliminar" a la jueza Biedma

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la declaración íntegra de la jefa del clan de narcos de Badajoz ante la UCO

Imagen de la jueza Beatriz Biedma

Declaración íntegra de Cintia Rocho, la jefa del clan de narcos de Badajoz ante la UCO | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El pasado 24 de septiembre Cintia Rocho, presunta líder de la familia vinculada al narcotráfico de Badajoz, declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Badajoz. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a su declaración íntegra.

En su comparecencia, reconoció que las llamadas 'cloacas' habían contactado con ella a través de un grupo de Facebook y que le dieron el nombre de Luis Sáenz de Tejada. Además, señaló que hablaron de hacer una limpieza en los juzgados de Badajoz.

La presunta cabecilla del clan aseguró que se había hablado de que había que "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma. Rocho afirmó que esas palabras tenían un sentido literal, es decir, que hacían referencia a causarle un daño físico.

Además, el empresario Joaquín Parra explicó ante la UCO que Sainz de Tejada se reunió con Leire Díez y Pérez Dolset y que hablaron de truncar la causa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Seguida en coche

La magistrada ha denunciado ante la Policía Nacional que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada la persiguió en coche después de declarar como perjudicada en la Audiencia Nacional por el caso Leire Díez.

Según el escrito, presentado ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura, los hechos ocurrieron sobre las 19:15 horas del pasado 8 de octubre, cuando Biedma conducía de camino al aeropuerto de Talavera de la Reina junto a sus hijas. Fue la mayor de ellas quien le avisó de que un vehículo blanco se había puesto en paralelo al suyo.

La magistrada asegura que, según lo que pudo ver su hija, el coche era conducido por Sáenz de Tejada, aunque no pudo identificar la matrícula. En su denuncia considera sospechoso que el exjuez conociera el día y la hora de su regreso a Badajoz y señala que teme que pudieran haber colocado "algún localizador o GPS" en su vehículo.

Esto ocurrió horas después de que declarase ante el juez que personas desconocidas acudían al colegio de sus hijas preguntando por ellas, haciéndose pasar por su hermano o por su secretario, e incluso las grababan en el parque. En un nuevo escrito, ha trasladado este episodio al juez Pedraz, instructor del caso, y ha manifestado que "teme" por su integridad física. El juez ya ha remitido la denuncia a la Fiscalía.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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