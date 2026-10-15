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Óscar López desmiente haber "pedido o firmado" el desahucio de un vecino de Maricarmen: "Basta de bulos"

López exije la rectificación al medio que publicó dicha información.

Óscar López

Óscar López desmiente haber "pedido o firmado" el desahucio de un vecino de Maricarmen | EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, habría pedido el desahucio de un vecino de Maricarmen, la mujer de 87 años a la que sacaron de su casa del madrileño barrio de Retiro, y que tras 15 días hospitalizada falleció, según detalla 'Artículo 14'.

El citado medio señala que Óscar López, como ministro de la Función Pública y máximo responsable de Muface, ordenó el pasado 11 de enero ese desahucio frente a la casa de Maricarmen. El hijo de la arrendataria pidió, como Maricarmen, que le subrogaran el contrato, pero Muface no habría accedido.

Este mismo jueves, el ministro ha desmentido discha información, asegurando que el titular de este medio es falso, lo califica de bulo, y exige una rectificación. López destaca que "Muface es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre".

Entre las reacciones a dicha información, el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha cargado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno contra López lamentando que "cuando hablamos de la crisis brutal de la vivienda hay una línea recta que la conecta con el PSOE y el Gobierno".

Almeida ha insistido en la "hipocresía" del ministro. "Óscar López tiene ya su Maricarmen y veremos a ver qué es lo que quiere hacer en este momento, por qué ha llegado a esta situación, por qué no ha impedido de cualquier manera que se pudiera producir por parte de un organismo que depende directamente de él".

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