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INVESTIGACIÓN PSOE

El DAO de la Guardia Civil le confirma al juez que Marlaska le llamó tras la filtración del correo de Begoña Gómez

Así lo ha confirmado Llamas ante el juez tras recibir la filtración del correo electrónico de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en el Senado, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España)

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en el Senado, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España) Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, ha confirmado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le llamó por teléfono tras la filtración del correo electrónico de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un escrito, la Abogacía del Estado, en representación del DAO, remite, a requerimiento del instructor de la causa, Santiago Pedraz, un escrito de su defendido en el que Llamas expone algunos pormenores relacionados con la apertura de las tres informaciones reservadas a agentes del cuerpo.

Investigación en curso

Llamas, al igual que la directora general de Instituto Armado, Mercedes González, está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en la causa que indaga en una supuesta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez.

La investigación reside en la apertura de tres informaciones reservadas que el DAO ordenó abrir a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de ellas tras la filtración de un correo electrónico de Begoña Gómez que apareció en un anexo de comunicaciones intervenidas por la UCO en el marco de la causa judicial sobre David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.

"El motivo de aquella dación de cuentas no fue otro que la propia directora general estuvo en la génesis de la misma, a través de una llamada, así como otra del ministro del Interior. A través de ambas llamadas se puso en antecedentes al DAO sobre los perjuicios que había provocado la divulgación de los datos personales de personas ajenas a la investigación que se llevaba a cabo por la UCO ante un juzgado de Badajoz", explica el DAO.

La declaración del DAO

Durante su declaración como investigado el pasado 16 de julio por los delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, Llamas ya afirmó ante el juez que abrió el primer expediente a la UCO tras recibir una llamada de queja de Marlaska.

Ahora, en el escrito remitido al juez aclara el origen de las tres informaciones reservadas abiertas y el procedimiento por el que fueron iniciadas, afirmando que sólo informó a la directora general de la Guardia Civil y al ministro de la primera. Ante el juez dijo que éstas se iniciaron tras alertarle de que un digital había publicado una comunicación entre la mujer y el hermano de Sánchez que, según afirmó Llamas en sede judicial, había provocado un "colapso" en la cuenta de correo de Begoña Gómez, por lo que se activó la investigación interna para saber qué había pasado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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