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La jueza Biedma denuncia que el exjuez de las cloacas Sáenz de Tejada la siguió en coche tras declarar en la Audiencia Nacional

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre sobre las 19:15 horas, tal y como consta en la denuncia interpuesta ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura. Biedma iba acompañada de sus hijas.

La jueza Biedma saliendo de la Audiencia Nacional

La jueza Biedma saliendo de la Audiencia Nacional Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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La jueza Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, ha denunciado ante la Policía Nacional que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le persiguió en coche tras su declaración como perjudicada en la Audiencia Nacional por el caso Leire Díez. En la denuncia interpuesta ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura, Biedma explica que los hechos ocurrieron sobre las 19:15 horas del pasado 8 de octubre.

Al parecer, la jueza iba conduciendo de camino al aeropuerto de Talavera de la Reina (Toledo), junto a sus hijas, cuando una de ellas se percató y avisó a su madre de que "un coche de color blanco", sin poder identificar la matrícula, se había puesto en paralelo a su vehículo. En base al mismo escrito, el vehículo "iba ocupado por Sáenz de Tejada".

Pedraz imputó al exjuez como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, accediendo así a la petición de Biedma, que lo había solicitado después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso de Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama investigada en el caso Leire Díez.

Biedma dispone de protección

Desde el miércoles, la jueza Biedma dispone de protección tras denunciar maniobras en su contra, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla. La jueza cuenta con "un dispositivo de seguridad" atendiendo a los protocolos que existen para este tipo de situaciones, tal como explicó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La magistrada declaró la semana como perjudicada en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Leire Díez y exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones que pudiesen afectar al partido o al Gobierno.

Biedma contó al juez Santiago Pedraz la "angustia" que sintió al notar que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, aaunque señaló desconocer si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez.

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha considerado "indignante que una profesional como la jueza Beatriz Biedma deba verse en una situación de ser protegida" al "tener miedo” en relación "a sus bienes esenciales, a su persona y a su familia". A su juicio, esto representa "un cañonazo en la línea de flotación del Estado de Derecho".

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