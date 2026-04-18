Juan Carlos I reaparece en la ría de Pontevedra junto a la infanta Elena

Acompañado por su hija, la infanta Elena de Borbón, el exjefe del Estado salió al mar para seguir de cerca el desarrollo de las regatas del Trofeo Xacobeo en la ría de Pontevedra.

La jornada de este sábado marcó su primera salida en barco desde su llegada a Galicia el pasado martes. Ese día aterrizó en el aeropuerto de Vigo, procedente de Vitoria, uno de los distintos destinos de su reciente recorrido europeo, y se trasladó a la vivienda de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, donde se aloja habitualmente durante sus visitas a las Rías Baixas.

Desde su llegada, Juan Carlos I ha mantenido una agenda discreta y centrada en el ámbito privado. Durante los primeros días permaneció alejado del foco público, con salidas puntuales a restaurantes de la zona de O Salnés. No fue hasta este sábado, favorecido por las buenas condiciones meteorológicas, cuando decidió regresar al entorno que vertebra estas visitas: el mar.

A media mañana, el Rey se dejó ver en el puerto deportivo de Sanxenxo, donde saludó a conocidos y participantes antes de asistir a la reunión técnica de la regata. Posteriormente, participó en el bautizo de una embarcación con champán y embarcó en la lancha neumática Cristina desde la que siguió la competición.

El Trofeo Xacobeo forma parte de la liga de seis metros, una competición en la que ha estado históricamente vinculado a través del Bribón. Aunque en esta ocasión no ejerció como patrón, su presencia refuerza el vínculo con una cita que se extenderá durante varios meses, con pruebas programadas hasta noviembre, salvo en verano, bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo.

La actual es la segunda serie del calendario, tras la celebrada en marzo, a la que Juan Carlos I no acudió. Sí lo ha hecho en esta ocasión, en un contexto marcado por una agenda internacional reciente que lo ha llevado por distintos puntos de Europa, como París o Cascais, antes de recalar en Galicia.

Es la primera visita a Galicia de Don Juan Carlos este 2026, y podría prolongarse hasta este domingo, lo que la convertiría en una de las estancias más largas del rey en Europa en los últimos meses.

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