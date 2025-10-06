Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Aborto

El Gobierno exige a varias comunidades que hagan una lista de médicos objetores al aborto

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha arremetido contras las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no permiten, según ella, que las mujeres puedan abortar libremente en la sanidad pública. Entre ellas, la Comunidad de Madrid.

Imagen de archivo de Ana Redondo

El Gobierno exige el registro de objetores al aborto | Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El Gobierno de Pedro Sánchez propone que las comunidades autónomas creen un registro de personas objetoras para compatibilizar este derecho con el del aborto, reconocido también por ley. La ministra de Igualdad ha criticado, en RNE, a la Comunidad de Madrid donde -dice- el 95% de los abortos se producen en clínicas privadas.

De hecho, el presidente de Gobierno ha enviado un requerimiento formal a los presidentes y presidentas de Madrid, Asturias, Aragón e Islas Baleares para que, con urgencia, adopten las medidas para regular ese registro de personas objetoras. Un derecho amparado en la Ley Orgánica 2/2010. El gobierno recuerda que el Consejo Interterritorial del SNS aprobó en 2024 ese protocolo por unanimidad. Fuentes del Ejecutivo aseguran que es de obligado cumplimiento.

Pero el Ejecutivo va más allá y ya advierte de que, si en tres meses no responden a ese requerimiento, se activarán los mecanismos legales para exigir su cumplimiento, según indican fuentes de La Moncloa.

Según ha explicado la ministra de Igualdad en RNE, a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres. Explica Ana Redondo que las mujeres que viven en zonas rurales lo tienen todavía más complicado a pesar de que la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ampara a todas las mujeres, vivan donde vivan. Redondo ha explicado que el Gobierno trabajará para que este derecho de las mujeres se ejerza en la sanidad pública "con todas las garantías" de seguridad, autonomía y libertad.

El aborto como cortina de humo

El Partido Popular considera que Sánchez no está preocupado por la aplicación de la ley del aborto sino que la utiliza como cortina de humo para evitar hablar de los problemas judiciales que tienen su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. El Gobierno responde. Aseguran que el PP se está mimetizando con Vox en su argumentario contra el aborto y las libertades de las mujeres.

El Ejecutivo propuso, la semana pasada, blindar el aborto en la Constitución. Para ello, necesita obligatoriamente el apoyo del Partido Popular en el Congreso, algo que los populares rechazaron al considerar que el aborto no es un derecho fundamental. En todo caso, la ministra Redondo habla de modificar el artículo 177 de la Constitución, el mismo que se utilizó para modificar el artículo 49 que eliminó la palabra disminuido y sustituirla por discapacitado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El conflicto en Gaza marcará de nuevo la agenda política de esta semana

Vista general del Congreso

Publicidad

España

Sobres con dinero en efectivo para Ábalos

El Gobierno insiste en que "nada" del informe de la UCO indica que el PSOE se financiara de manera ilegal

Imagen de archivo de Ana Redondo

El Gobierno exige a varias comunidades que hagan una lista de médicos objetores al aborto

Pedro Sánchez en el funeral de Guillermo Fernández Vara

Olivenza despide a Guillermo Fernández Vara con un adiós íntimo y con la presencia de Pedro Sánchez

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo
Caso Koldo

El juez del Supremo cita a Ábalos y Koldo para el 15 y 16 de octubre tras el informe de la UCO

Begoña Gómez
Begoña Gómez

Begoña Gómez no acudirá a la nueva citación del juez Peinado e irá su abogado

Abascal y Feijóo
SONDEOS ELECTORALES

El PP ganaría hoy las elecciones pero necesitaría a Vox para gobernar, según las encuestas electorales

Las encuestas electorales arrojan un escenario político en el que ni el PSOE ni Sumar consiguen remontar sus resultados y el PP se queda estancado aunque resultaría ganador de celebrarse elecciones.

Vista general del Congreso
Agenda política

El conflicto en Gaza marcará de nuevo la agenda política de esta semana

El martes se debate y se vota en el Congreso de los Diputados el decreto sobre el embargo de armas a Israel.

Guillermo Fernández Vara

Guillermo Fernández Vara, el forense que dedicó parte de su vida a la gestión política en Extremadura

José Luis Ábalos, secretario general del PSOE de Valencia

El informe de la UCO apunta a que la fundación de Ábalos se habría nutrido de una fuente de ingresos paralela

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, junto al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

Luto en la política por la muerte de Guillermo Fernández Vara: "Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España"

Publicidad